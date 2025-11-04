Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Torek,
4. 11. 2025,
10.59

26 minut

Rosa Angela Romih Boštjan Romih

Boštjan Romih o hčerki igralki: Sploh nisem vedel, da je šla na avdicijo

N. V.

Boštjan Romih, Rosa Angela Romih

Je hči Boštjana Romiha vlogo v seriji Nemirna kri dobila zaradi znanega očeta? TV-voditelj je razkril, da za njene ambicije sploh ni vedel.

Rosa Angela Romih se je z vlogo uporniške Zoje v seriji Nemirna kri na POP TV že dodobra usidrala v zavest slovenskih gledalcev, ob čemer je nanjo izjemno ponosen tudi njen oče, znani TV-voditelj Boštjan Romih.

V intervjuju za revijo Jana pa je razkril, da ga je hčerka z novico o vlogi povsem presenetila. "Rosa je enostavno enkrat prišla in povedala, da je naredila avdicijo za neko serijo," je povedal, "sploh nisem vedel, da je šla na avdicijo."

Zdaj sta oba igralca

Rosa je v pogovoru za Jano pristavila, da za avdicijo ni vedela niti njena mama Lara, in se pošalila, da oče ponavlja za njo, saj se v predstavi Pasja komedija tudi sam preizkuša kot igralec.

"Veliko naključje je, da se je to zgodilo isto jesen," je dodal Romih, ki sicer vodi oddajo Ambienti na TV Slovenija, na ta račun pa se pošalil: "Zdaj delava na konkurenčnih televizijah."

