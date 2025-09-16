Pasja komedija, ki bo v prihodnjih tednih obnorela Slovenijo

Na slovenske odre prihaja predstava (in naveza), ki je morda nismo pričakovali – a se je zagotovo ne bomo branili, saj obeta veliko! Slovenski komik Ranko Babić je v zadnjih mesecih intenzivno sodeloval s priljubljenim voditeljem Boštjanom Romihom , skupaj pa sta ustvarila nekaj, česar pri nas še nismo videli – prvo monokomedijo o psih . Režijo podpisuje Babić, na odru pa bo nastopil Romih. Kaj lahko pričakujemo? Ranko Babić napoveduje, da bomo Boštjana videli v povsem drugačni luči, kot smo ga vajeni.

Foto: POPUP Teater

Kaj morate vedeti? Pasja komedija bo posebna monokomedija, v kateri bo Boštjan Romih sam stopil na oder in občinstvo popeljal skozi zabavne, srčne in pogosto presenetljivo resnične prigode iz pasjega vsakdana. Romih bo razkril vse lepote in zaplete sobivanja s štirinožnim prijateljem – od vzgoje in pasjih navad do tistih tihih trenutkov, ko en pogled pove več kot tisoč besed. Obeta se predstava, prežeta s toplino, humorjem in pristno človeško noto – za vse, ki imate radi pse, in tudi za tiste, ki boste po ogledu morda prvič pomislili, da bi si ga omislili. Občinstvo bo vstopilo v svet, ki ga bodo prepoznali vsi pasjeljubci. Tudi tisti brez psa bodo ob koncu večera odšli domov z občutkom, da so pravkar spoznali svojega najboljšega štirinožnega prijatelja.

Organizatorji pričakujejo veliko zanimanja, zato priporočajo pravočasen nakup vstopnic. Glede na prve odzive bo Pasja komedija postala nova uspešnica slovenske humoristične scene – in priložnost za smeh pa boste na srečo imeli gledalci po vsej Sloveniji.

Kdaj in kje? Predstava bo v prihodnjih tednih, mesecih zaživela na različnih slovenskih odrih. Spremljajte razpored gostovanj in termine na uradni spletni strani: https://popup.si/pasja-komedija Ustvarjalci: Scenarij: Tanja Kocman, Nina Pečar, Boštjan Romih in Ranko Babić Režija: Ranko Babić Igralci: Boštjan Romih Grafično oblikovanje: artboard.si Produkcija: POPUP Teater

O ekipi in produkciji

Predstava bo potekala v produkciji POPUP Teatra, sodobnega in prilagodljivega gledališča, ki svojo magijo prinaša na različne lokacije po Sloveniji. Z ekipo vrhunskih igralcev in ustvarjalcev pripravljajo edinstvene predstave, ki navdušujejo občinstvo vseh starosti. Tudi pri Pasji komediji ne bo nič drugače, saj za predstavo stoji preizkušena ekipa. Ranko Babić se je že podpisal pod številne uspešne predstave, ki navdušujejo domače občinstvo, med njimi Jamska ženska z Rebeko Dremelj v glavni vlogi in Ženske brez filtra, v kateri nastopajo Tina Gorenjak, Nuška Drašček, Desa Muck, Tanja Kocman in Lucija Vrankar. Med scenaristi so poleg že omenjenega režiserja predstave podpisani še Tanja Kocman, Nina Pečar in Boštjan Romih.

Zadnjega najverjetneje ni treba posebej predstavljati. Njegovo ime pozna skoraj vsak Slovenec – spremlja nas prek radijskih valov in televizijskih zaslonov, v Pasji komediji pa bo združil vse, po čemer ga poznamo: pripovedovalski dar, humor, energijo, iskrenost, sproščenost in povezanost z gledalci.

Kako je sploh prišlo do ideje za Pasjo komedijo?

Zamisel za Pasjo komedijo se je razvila spontano – med prijateljskim druženjem Ranka Babića, kjer se je govorilo o pasjih prigodah enega od svežih lastnikov psa. Te zgodbe so sprožile val idej in odprle prostor za razmislek: zakaj ne bi nastala predstava, ki bi se ukvarjala s tem, kar poznajo vsi pasjeljubci – od prve odločitve za psa do vzgoje, sobivanja in vsakdanjih izzivov.

Ideja se je hitro preoblikovala v konkretno zasnovo. Predstava bo sledila resničnim situacijam, ki jih poznajo mnogi – brez olepševanja in brez fikcije. Vse, kar bo slišati na odru, izhaja iz dejanskih življenjskih zgodb. Vsaka situacija, vsak zaplet in vsaka komična zanka izhajata iz resničnih izkušenj.

Odločitev, da bo šlo za monokomedijo, ni bila vnaprej načrtovana. Temeljila je na lastnih izkušnjah z vsakodnevnim življenjem s psom – na trenutkih, ki so pogosto smešni, čudni in hkrati zelo človeški. Zgodbe, ki jih običajno pripovedujemo prijateljem ob kavi, bodo zdaj postavljene na oder, v preprosti, a učinkoviti formi: ena oseba, ena zgodba, veliko pasje energije.

Za pasjeljubce in tiste, ki to (še) niso.

V ospredju predstave ne bo Boštjan Romih kot osebnost, temveč lik, ki združuje različne resnične izkušnje pasjih lastnikov. Vsebine izhajajo iz njegovih doživetij in doživetij njegove okolice, a so obdelane gledališko in namenjene širšemu občinstvu.

Čeprav režiser Ranko Babić nima psa, je že vrsto let obkrožen z ljudmi, ki jih imajo. V preteklosti je imel domače živali, danes pa z veseljem sodeluje pri projektu, ki se osredotoča na odnose med človekom in psom. Njegovo razumevanje teme prihaja tudi iz opazovanja in poslušanja – kar je v gledališču pogosto dovolj za močan izhodiščni material.

Boštjan Romih pa psa ima. Njegova šetlandska ovčarka prinaša obilo pasjih zgodb, ki jih bo občinstvo spoznalo tudi na odru. Prav te izkušnje bodo v središču Pasje komedije – predstave, ki bo nagovorila tako tiste, ki živijo s psom, kot tiste, ki si ga morda želijo. In nenazadnje – tudi tiste, ki preprosto potrebujejo dober razlog za smeh.

Kako se Boštjan Romih in njegov pes pripravljata na predstavo, si lahko ogledate tudi na njegovem profilu na Instagramu @bostjanromih ter na profilu Pop-up teatra @popupteater, kjer v zakulisje pokukamo s pasjo dozo humorja in pristnih trenutkov ustvarjalnega procesa.