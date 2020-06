V času pandemije sta se razšla še dva hollywoodska para

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dr. Dre in Nicole Young sta bila poročena 24 let, skupaj imata dva otroka.

Kot kaže, je samoizolacija slabo vplivala še na dve zvezdniški razmerji. Novico o razhodu sta sporočila še raper Dr. Dre in slavni producent Ryan Seacrest.

Potem ko smo poročali, da se ločujejo priljubljena pevka Kelly Clarkson, igralec Thomas Middleditch, zvezdnik serije Silicijeva dolina, ter otroška filmska zvezdnica Mary-Kate Olsen, ameriški mediji zdaj pišejo še o dveh razhodih.

Po 24 letih zakona se ločujeta Dr. Dre in njegova žena Nicole Young, konec pa je tudi razmerja med slavnim producentom Ryanom Seacrestom in njegovo izbranko Shayno Taylor.

800 milijonov in brez predporočne pogodbe

Dr. Dre, čigar pravo ime je Andre Young, je z ženo kot razlog za ločitev navedel tipične "nepremostljive razlike", Nicole pa naj bi zaprosila za finančno podporo.

Zakonca ob poroki leta 1996 nista podpisala predporočne pogodbe, slavni raper pa je vreden vrtoglavih 800 milijonov dolarjev (okrog 712 milijonov evrov), kar pomeni, da bi lahko Nicole prejemala zajeten kupček preživnine.

Zakonca ločitve še nista komentirala.

Ker je bil ujet z drugo, je moral razkriti razhod

Ryan in Shayna pa sta bila prisiljena javno spregovoriti o razhodu, saj so 45-letnega producenta paparaci pred nekaj dnevi ujeli z novo izbranko, nekateri mediji pa so začeli dvomiti o njegovi zvestobi Shayni.

Zato sta prek tiskovnih predstavnikov potrdila konec razmerja in dodala, da ostajata dobra prijatelja in podpornika drug drugega. Par sta bila od leta 2017.

