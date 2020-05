Otroško zvezdnico hoče sredi ločitve in pandemije vreči iz stanovanja

Olivier in Mary-Kate sta bila poročena manj kot pet let.

Ameriški mediji poročajo, da Olivier Sarkozy, ameriški bančnik in polbrat nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja, svojo kmalu nekdanjo ženo Mary-Kate Olsen meče iz njunega skupnega stanovanja v New Yorku, iz katerega se mora izseliti do ponedeljka.

Za ločitev naj bi zaprosila 33-letna podjetnica, ki je v papirjih navedla, da je "več kot jasno, da je zakona konec" ter da se je "razmerje nepopravljivo zrušilo".

A ker je to storila sredi aprila, ko newyorška sodišča niso sprejemala ločitvenih papirjev, se je vse skupaj zavleklo, zdaj pa prosi, da ji sodišče dovoli "nujno ločitev", saj jo 50-letni Sarkozy meče na cesto. "Moj mož je brez moje vednosti prekinil najem najinega newyorškega stanovanja. To pomeni, da pričakuje, da se bom izselila 18. maja, ko je New York sredi krize zaradi covid-19," so še razkrili ameriški mediji.

V dokumentih naj bi modna oblikovalka in igralka, ki smo jo kot dojenčico spremljali v nadaljevanki Polna hiša, še pojasnila, da je poskušala priti tako do Sarkozyjevega odvetnika kot najemodajalca in ga rotila, če ji dovoli ostati dlje. Ker se je svet zaradi pandemije ustavil, pa ne more najti drugega stanovanja, pravi.

V dokumentih naj bi bilo tudi jasno zavedeno, da se je njuno razmerje začelo krhati že dolgo pred izbruhom novega koronavirusa, že vsaj pol leta prej.

Olsenova si ob ločitvi želi, da bi lahko še naprej imela dostop do njunih skupnih domov, hkrati pa hoče, da bi Sarkozy tudi po ločitvi plačeval za njeno zdravstveno in zobozdravstveno zavarovanje.

Olsenova in Sarkozy sta se poročila novembra 2015, tri leta po tem, ko sta začela razmerje. V zakonu nista dobila otrok, ima pa Sarkozy iz prejšnjega zakona s Charlotte Bernard dva otroka.

