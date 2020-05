Potem ko sta Megan Fox in Brian Austin Green razkrila, da se po 15 letih burne zveze dokončno razhajata, so zdaj njuni bližnji prijatelji razkrili, da je za konec zveze kriva Megan, in to že drugič.

Bližnji prijatelji so za ameriške medije razkrili, kako brezsrčna je lahko Megan Fox.

Slavna igralka je svojega izbranca Briana Austina Greena, ki je zaslovel v legendarni seriji Beverly Hills 90210, prvič zapustila že leta 2015, za kar se je odločila v zelo neprimernem času, saj je bil Brian takrat zaradi bolezni priklenjen na posteljo.

Igralec je zbolel za neznano možgansko boleznijo, zaradi česar je v postelji preživel več kot šest mesecev, a Megan se je v tem času vseeno odločila končati razmerje. "On pa je v tistem času komaj dvignil glavo," so povedali prijatelji.

Megan in Brian sta razmerje začela že leta 2004, to pa je bilo vseskozi turbulentno. Foto: Getty Images

Zakon je na enak način hotela končati že prej

Kaj je bil razlog za njeno takratno odločitev, ni znano, a njuni prijatelji so povedali, da je pred tem odpotovala v New York na snemanje novega filma, domov pa se je vrnila z zahtevo po ločitvi.

Medtem ko je 46-letni igralec preboleval bolezen, za katero danes pravi, da je bilo to nekaj najtežjega v njegovem življenju, naj bi Foxova med snemanjem spoznala, da si je bolj všeč, ko je sama.

Kmalu sta se sicer pobotala, a je 34-letna igralka lani spet naredila enako: prekinila razmerje in vložila dokumente za razvezo zakona. To je v svojem podcastu pred kratkim razkril Green sam, predvsem zato, ker so se pretekli konec tedna pojavile fotografije Foxove, ki ji družbo dela raper Machine Gun Kelly.

Ob tem je dejal, da jo bo vedno imel rad in da ve, da bo tudi ona vedno imela rada njega. "Ko gre za najino družino, vem, da sva ustvarila nekaj res dobrega in posebnega." V zakonu so se jima rodili trije sinovi, ki imajo zdaj sedem, šest in tri leta.

