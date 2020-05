Igralca sta se po 15 letih burne zveze dokončno razšla #video

Igralec Brian Austin Green, ki je zaslovel v legendarni seriji Beverly Hills 90210, je potrdil, da sta se z igralko Megan Fox razšla, in to že konec lanskega leta. Konec njune zveze je uradno potrdil potem, ko so se pretekli konec tedna pojavile fotografije Foxove, ki ji družbo dela raper Machine Gun Kelly.

"Vedno jo bom imel rad," je v svojem podkastu dejal Green, "in vem, da bo me tudi ona vedno imela rada. In ko gre za najino družino, vem, da sva ustvarila nekaj res dobrega in posebnega."

Foto: Getty Images

46-letnik in 34-letnica sta bila poročena skoraj deset let, njuna zveza pa traja že 15 let. Njuna zveza je bila vedno turbulentna, Foxova je leta 2015 vložila zahtevo za ločitev, a sta se leto zatem pobotala, ločitveni zahtevek pa je umaknila lani. Tokrat bo po besedah Greena ločitev dokončna.

Še vedno pa nameravata skupaj preživljati družinske počitnice, je zatrdil, "želiva se posvetiti otrokom." V zakonu so se jima rodili trije sinovi, ki imajo zdaj sedem, šest in tri leta.

"Resnično nočem, da bi bila z Megan sprta," je še dejal Green, "zadnjih 15 let je bila moja najboljša prijateljica in tega nočem izgubiti."

