Znano, zakaj je počilo med Olsenovo in Sarkozyjem #video

Kot smo poročali včeraj , se nekoč otroška filmska zvezdnica, danes pa uspešna podjetnica, po petih letih ločuje od soproga Olivierja Sarkozyja. Zdaj so se oglasili viri in razkrili, zakaj je pravzaprav počilo med njima.

"Ona je zelo osredotočena na svojo kariero, on pa je tipičen Francoz in je hotel, da bi bila več na voljo," so za portal People razkrili viri, ki so blizu paru. "A ne moreš nadzirati ženske, ki je na radarju bilijonarjev že vse od svojih dvajsetih let."

Konec ljubezni med Olsenovo in Sarkozyjem. Foto: Getty Images

Mary-Kate Olsen namreč že vrsto let s svojo sestro dvojčico Ashley Olsen vodi kar dve uspešni modni znamki, v svoje delo vlaga ogromno časa in truda in ne poseda doma ter čaka na svojega moža, kot bi si po poročanju virov to želel 50-letni Olivier Sarkozy. Ker se nista strinjala glede njene kariere, sta se znašla na nasprotnih bregovih in njun odnos se je začel nepopravljivo krhati.

A ločitev bo očitno vse prej kot sporazumna in dostojna. Olivier, ki je polbrat nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja, namreč 33-letno Mary-Kate meče iz skupnega stanovanja v New Yorku. Na vrat na nos je menda prekinil najem njunega domovanja, posledično se mora Olsenova do ponedeljka izseliti in si poiskati nov dom.

Mary-Kate s sestro Ashley vodi dve prestižni modni znamki in veliko časa posveča karieri. Foto: Getty Images

Olsenova in Sarkozy sta se sicer začela videvati leta 2012, poročila sta se tri leta kasneje. V pet let dolgem zakonu nista dobila naraščaja, ima pa Sarkozy iz prejšnjega zakona s Charlotte Bernard dva otroka.