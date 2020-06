Trdil je, da je svinganje rešilo njun zakon, zdaj pa se ločujeta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralec je pred časom vzbudil veliko pozornosti z izjavo, da sta z ženo svingerja in da je to rešilo njun zakon. Zdaj se je izkazalo, da to vendarle ni bila rešitev, saj se ločujeta.