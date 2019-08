Pet razlogov, da se sodobna razmerja končujejo z ločitvami

Partnerski odnos je nekaj, za kar se je treba truditi, na kar pa z leti radi malce pozabimo. V hektični sodobnosti rado zmanjka časa in energije za naše boljše polovice. A ko se par začne oddaljevati, živeti drug mimo drugega, ko ni več spolne intime, se lahko odnos znajde v resnih škripcih. "Seks je lepilo vsakega zdravega in pripadnega partnerskega razmerja," meni Melita Kuhar, ki že več kot desetletje svetuje parom in s katero smo govorili o razlogih za ločitve današnjem času.

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da je bilo leta 2018 pri nas sklenjenih 7.256 zakonskih zvez, kar je 775 več kot v letu 2017. In kar je še bolj razveseljiva novica, lani so zabeležili 40 ločitev manj kot leto poprej, natančneje 2.347.

Pa vendar se zdi, če pogledamo več desetletij nazaj, da se naši starši, stari starši ali pa prababice in pradedki niso niti približno toliko ločevali, kot se pari v zadnjih nekaj letih. Pa so bili res toliko bolj srečni skupaj ali se v tistih časih pač ni spodobilo ločiti in so zato ostajali poročeni? So torej takrat tiho trpeli v nesrečnih zakonih ali so dejansko več časa posvečali drug drugemu in so zveze zato bolje delovale kot danes? Kaj so najpogostejši vzroki za ločitve v sodobnem času, smo povprašali univerzitetno diplomirano socialno pedagoginjo in diplomirano socialno delavko, ki se že več kot desetletje ukvarja tudi s svetovanjem parom.

O težavah sodobnih zvez smo govorili z Melito Kuhar. Foto: Jan Lukanović

Dandanes zaradi vse bolj zahtevnih služb in vse daljših delovnikov veliko več časa preživimo na delovnih mestih kot doma. Ko končno pridemo domov, pa smo pogosto preutrujeni, da bi z možem oziroma ženo spregovorili nekaj besed o svojem dnevu, si izkazali zanimanje za to, kako smo preživeli dan, kaj se nam je zgodilo. Sploh če imamo doma še majhne otroke, ki zahtevajo svojo pozornosti in skrb.

Pogovori sodobnih staršev se velikokrat vrtijo okrog tehničnih stvari: kdo bo katerega od otrok naslednji dan peljal v vrtec ali šolo, na trening ali ure glasbe, kdo bo vrnil knjige v knjižnico in podobno. Časa in energije za pogovore o vaju kot paru in kot osebah torej zmanjkuje. A to ni prav.

"Pri svojem delu svetovalke parom, ki ga opravljam že več kot desetletje, opažam, da je skupni imenovalec vseh zakonov, ki se znajdejo v krizi, oziroma vseh ločitev – če do njih pride – pomanjkanje komunikacije. Pari se vse manj pogovarjajo, zato se ne poznajo več dobro, se odtujijo, živijo drug mimo drugega," pove Melita Kuhar, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja in diplomirana socialna delavka, ki se že več kot desetletje ukvarja s svetovanjem parom.

2. Egoistično razmišljanje

Delna krivda za vse več ločitev leži tudi v bolj egoističnem razmišljanju, dodaja sogovornica, češ če v razmerju ne bo po mojem, bom pa spakiral/a in šel/šla. In pa v tem, da mnogi niso pripravljeni vložiti truda in energije v reševanje zakona, temveč je lažje vreči puško v koruzo in oditi novim zmagam naproti. Pri čemer so ljudje, ki jim prekipi in imajo dovolj, pripravljeni zavreči tudi po dvajset, trideset let zakona, ne da bi bili pripravljeni nekaj dejanskega truda vložiti v to, da bi se s partnerjem spet našla in zanetila že zdavnaj ugaslo iskrico.

Poleg tega pozabljamo, da je partnerstvo sklepanje kompromisov, spoštovanje tako želja kot tudi mej naše druge polovice, iskanje neke skupne, srednje poti. V srečni zvezi, ki zadovoljuje oba partnerja, egoizem zagotovo nima kaj iskati.

Foto: Getty Images

3. Pomanjkanje spolne intimnosti

"Seks je lepilo vsakega zdravega in pripadnega partnerskega razmerja. Je lepilo, ki drži dva človeka skupaj v neki posebni intimi. Pozabljamo, da je tudi spolnost pomemben del komunikacije med partnerjema," odločno pove Melita Kuhar. Če med partnerjema ni intime, sta le dva sostanovalca, živeča v istem gospodinjstvu.

Spolnosti, ko gre za uspešno razmerje, torej ne gre podcenjevati. To, da sami sebe in partnerja oziroma partnerko prepričujete, da se imata rada in da spolnost ni več tako pomembna pri izkazovanju te ljubezni kot prej, na začetku zveze, ko je bilo vse še sveže, je zgolj metanje peska v oči, je prepričana sogovornica: "Neka francoska raziskava je pokazala, da je 73 odstotkov Francozinj nezvestih. In verjetno pri nas slika ni drastično drugačna. Ker če se doma več ne počutimo privlačne in zaželene, potem ženske pademo na prvega sodelavca, ki nam zna prav popihati na dušo. Oziroma moški na prvo sodelavko, ki pride mimo z dovolj kratkim krilom in ga gleda s poželenjem, ki ga doma že dolgo ni več deležen."

Foto: Getty Images

Čeprav jih imamo najraje na svetu in je prav, da je skrb za njihovo dobrobit na prvem mestu, se veliko partnerskih odnosov skrha prav po prihodu otrok. Naenkrat par ni več sam, dinamika njunega razmerja je z rojstvom otroka spremenjena za vedno. Takrat namreč mame vso svojo pozornost namenimo otroku, smo utrujene od neprespanih noči, dojenja in previjanja ter nam zmanjka energije ali volje za partnerja. Kar pa moški, ki vseeno starševstvo v prvih mesecih in sploh tednih doživlja malce drugače kot ženska, včasih težko razume.

"Sodobni očetje so sicer zelo vpleteni v skrb za novorojenčka in kasneje dojenčka, kar je pohvale vredno, a sama še vedno mislim, da je prav, da moški poskrbi za svojo hormonov polno, utrujeno žensko, ki je pravkar na svet spravila novo bitje, ki je pogosto tako utrujena, da še žlico komaj k ustom nese, in ki je velikokrat tečna brez pravega razloga. Kajti če bo v teh težkih trenutkih dobila podporo pri svojem moškem, če bo začutila, da ji ne glede na vse stoji ob strani, jo prenaša in razume, bo vsekakor drugače gledala nanj in si ga znova prej zaželela. Ker mu zaupa, ker ve, da jo ceni in ljubi, da je tam zanjo, ne glede na vse. Je pa seveda prav, da si novopečene mamice, sploh tam proti prvemu letu otrokovega življenja, znova zavestno čas jemljejo za svoje može, partnerje in se jim znova bolj posvečajo," svoje mnenje izrazi sogovornica.

5. Izguba zaupanja zaradi nezvestobe

Ko eden kateri od partnerjev skoči čez plot, drugi izgubi zaupanje vanj. In prav to zaupanje je nadvse težko pridobiti nazaj. Melita Kuhar pravi, da je svetovanje parom, ki so se pri njej znašli zaradi nezvestobe, zelo zapletena zadeva in da je pravzaprav glavno vprašanje, s katerim ti pari pridejo k njej, prav to, ali bo med njima še kdaj lahko vladalo zaupanje in spoštovanje.

"Ko gresta prvi šok in zamera pri prevaranem partnerju mimo, je ključno doumeti, da je bil skok čez plot klic na pomoč. Da v veliki večini do nezvestobe prihaja prav zaradi prej omenjenega odtujevanja, pomanjkanja intimnosti, pomanjkanja pozornosti med partnerjema. Torej je v resnici krivda za prevaro na obeh, ne le na tistem, ki jo je dejansko zagrešil, saj sta oba dopustila, da je njun odnos začel postopoma propadati. Tako da je treba v teh primerih trdo delati na tem, da se partnerski odnos vzpostavi na novo ter da se na novo vzpostavi tudi zaupanje. Seveda pa je treba tukaj poudariti, da ne govorimo o tistih primerih nezvestobe, kjer doma vse deluje, tudi v postelji se še vedno iskri, pa eden od partnerjev kljub temu išče spolne avanture drugje, morda celo z več različnimi osebami. A to so že povsem druge zgodbe in primeri," pove sogovornica. V veliki večini primerov je namreč varanje klic po pozornosti, ki je nismo več deležni doma.

Foto: Getty Images

A to, da se par pobere po prevari in se med njima znova vzpostavi zaupen, ljubeč odnos, kjer ni več prisotnega strahu na strani prevaranega, da se bo nezvestoba ponovila, je dolgotrajen proces. Traja lahko tudi leto ali dve, da moški in ženska na novo zgradita vse, kar je bilo porušenega – in to na pravih temeljih. "Je pa seveda ključno, da imata oba – tako tisti, ki je varal in je poln občutkov krivde ter sramu, kot tisti, ki je bil prevaran in se sooča z nezaupanjem ter občutki izdaje – željo in motivacijo razmerje rešiti in ostati skupaj.

V čem je skrivnost ljubečih in uspešnih zvez sodobnega časa?

Če se zavedamo, da je partnerski odnos nekaj, na čemer je treba delati in kar je treba negovati, potem ni nobene bojazni, da ne bi mogli biti s svojo ljubljeno osebo srečni do konca svojih dni, kot to radi beremo v pravljicah. Ali kot si konec koncev zaobljubimo pred oltarjem. Ne dovolita, da si postaneta samoumevna. Ne dovolita, da vama spolnost postane breme namesto užitka. Ne dovolita si, da začneta živeti drug mimo drugega in izgubljati na medsebojni komunikaciji.

Seveda se v odnosu zgodijo prepiri, seveda pride do nesoglasij in merjenja moči, a z neko odgovornostjo do sebe in do partnerja ter s pravo mero spoštovanja in predanosti se da vse te razlike premostiti. "Včasih se tudi zgodi, da se v nekem trenutku strinjamo, da strinjanja okrog neke težave ta trenutek ne bomo dosegli, in zadevo za nekaj časa pustimo pri miru. To pravzaprav zahteva veliko stopnjo zrelosti in odgovornosti do odnosa. Po dnevu, dveh ali treh, ko se glave malce ohladijo, ko prespimo vse skupaj, se zadeve velikokrat pokažejo v drugačni luči," pravi sogovornica.

Melita Kuhar pravi, da je treba partnerski odnos negovati in da je zelo pomemben del ljubeče partnerske zveze tudi spolnost. Foto: Jan Lukanović Če hočeta torej biti močna kot par, bosta za začetek veliko naredila že s tem, če bosta pridno izpolnjevala nalogo, ki jo Melita Kuhar naloži slehernemu paru, ki se znajde pri njej na svetovanju. Vsak par si mora na dan nakloniti pol ure časa, ki je namenjen zgolj in samo njima. Za večino je to verjetno zvečer, ko otroci zaspijo in ko se običajno prižge televizija. A daljinske upravljalnike in telefone dajta za 30 min iz rok ter se posvetita drug drugemu.

V teh vajinih 30 minutah se ne pogovarjajta o tem, kdo bo plačal katere položnice, kdo bo šel po hrano v trgovino, kdo bo rezerviral vaš naslednji dopust. Povejta si, kako sta se imela v službi, kaj se vama je zgodilo tisti dan, kaj vama je bilo všeč, kaj vaju je vrglo s tira, kako se počutita. "Na ta način se začnejo pari na novo spoznavati, kdo so v resnici. Skozi leta se namreč vsi do neke mere spreminjamo, zato je pomembno, da ne izgubimo stika drug z drugim, da se ne odtujimo," še pove Kuharjeva.