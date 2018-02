5 načinov, kako jo pogosteje spraviti med rjuhe

Marsikateri moški bi verjetno lahko potožil, da je v njegovi ljubezenski zvezi premalo spolnosti – vsaj po njegovem okusu. Da bi želel svojo drago pogosteje spraviti med rjuhe, a to ni tako preprosto. Tukaj je nekaj nasvetov, kako lahko to spremenite.

Z nekaj razumevanja in spretnosti bo vajino spolno življenje spet v razcvetu. Foto: Thinkstock

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veliko je žensk, za katere spolnost pomeni obremenitev in obveznost, ne pa užitka in sprostitve. To potrjuje tudi študija, ki jo je že pred časom objavil spletni portal Everyday Health. V raziskavi, v katero so vključili tri tisoč Američank, jih je – verjetno na veliko žalost njihovih partnerjev – kar 75 odstotkov izjavilo, da si bolj želijo dobrega obroka kot dobrega seksa.

Na to, da ženske izgubijo spolno slo, lahko vplivajo številni dejavniki, pojasnjuje profesorica in zdravnica za ženske Lauren Streicher, ki je sodelovala v omenjeni raziskavi. Depresija, hormonsko neravnovesje, psihična ali fizična preobremenjenost, slaba samopodoba so le nekateri izmed razlogov, da si ženske spolnosti ne želijo.

Svoji boljši polovici pomagajte, da se bo zadosti naspala. Foto: Thinkstock

Pa vendar lahko deloma na boljšo spolno slo vplivate sami. Tukaj je nekaj nasvetov predvsem za moške, kako lahko pomagate svoji boljši polovici in s tem tudi sebi, saj jo boste tako pogosteje spravili med rjuhe.

1. Zagotovite ji dovolj spanja

Če vaši dragi iz kakršnegakoli razloga primanjkuje spanja, se nikar ne čudite, če nima volje in energije za posteljne aktivnosti. Skoraj 60 odstotkov anketiranih žensk v študiji portala Everyday Health je namreč pojasnilo, da sta premalo spanca in pomanjkanje energije v zadnjih 12 mesecih velikokrat vplivalo na njihovo počutje in spolno slo.

Če na primer vaša boljša polovica ponoči pogosto bedi, ker se zbujajo otroci, če ima zadnje dneve v službi toliko dela, da ga opravlja še pozno v noč, če ji skrbi in stres ne dajo spati, potem ni nič nenavadnega, da se pomanjkanje spanja kaže tudi na nižjem libidu. Če si torej želite, da bi bila z vašo drago vseeno malo večkrat spolno aktivna, ji skušajte pomagati in zagotoviti dovolj spanja.

Ko otrok joka, kdaj vstanite vi in jo pustite spati. Predlagajte ji, naj zvečer prej odide v posteljo, in vi poskrbite za gospodinjska opravila, ki sicer do večera počakajo nanjo.

Razbremenite jo in tudi vi opravite kakšno gospodinjsko opravilo. Foto: Thinkstock 2. Razbremenite jo pri vsakodnevnih opravilih

Tudi sicer ji lahko po najboljših močeh pomagate pri skrbi za otroke in dom. Če ji boste namreč odvzeli del zadolžitev, bo manj utrujena, tako pa imate več možnosti, da ji bo zvečer več energije ostalo za vas.

3. Ne spravljajte jo pod pritisk

Če se vam zdi, da sta premalo spolno aktivna in ji to ves čas mečete pod nos, kot radi rečemo, si s tem zagotovo ne delate usluge. Saj veste, da veliko ljudi pod pritiskom ne deluje dobro, morda boste s tem, ko ji boste ves čas "težili za seks", naleteli ravno na nasprotni učinek – vse skupaj se ji lahko še bolj upre.

S komplimenti poskrbite, da se bo počutila seksi. Foto: Thinkstock A vam se hkrati zdi, da ne morete biti tiho, kajne? Da ne morete preprosto "trpeti pomanjkanja"? Potem ji to na prijazen način povejte in jo prosite, naj vam vendarle tudi sama namigne, kaj lahko naredite, da si bo pogosteje želela biti intimna z vami.

4. Pomagajte ji, da se bo počutila privlačno

V omenjeni raziskavi je skoraj 70 odstotkov žensk priznalo, da se gole počutijo sila nelagodno, saj niso zadovoljne s svojim telesom. Zato jim seks ne pomeni užitka, temveč stres, ker se same ne počutijo seksi.

Tudi k temu lahko moški veliko doprinesete. Svoji dragi večkrat povejte, da je lepa, postavna, privlačna, da si ne želite nobene druge – le njo. Morda se bo sčasoma zaradi vaših pohval tudi sama začela bolje počutiti v svoji koži, kar bo vsekakor pripomoglo tudi k bolj redni spolnosti.

5. Popestrita si spolnost

Morda pa se za dejstvom, da si vaša boljša polovica ne želi dovolj pogosto seksa, skriva povsem preprost razlog – v postelji se je začela dolgočasiti. Če sumite, da je prav to krivo za premalo akcije med rjuhami, potem jo presenetite s kakšnimi novimi triki, pripomočki, igro vlog. Nobenega razloga ni, da bi bili sramežljivi. Tu in tam je dobro malo začiniti stvari in popestriti vsakodnevno rutino – tudi v postelji.