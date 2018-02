5 neobičajnih znakov, ki kažejo na nezvestobo

Skrivanje telefona in elektronske pošte, nadure v službi, nenadna skrb za svoj videz – vse to so najbolj klasični znaki, ki lahko nakazujejo, da vaša boljša polovica skače čez plot. Obstaja pa tudi nekaj manj očitnih stvari, zaradi katerih se vam prav tako lahko vključijo luči za alarm.

Varanje se je na takšen ali drugačen način dotaknilo že marsikoga od nas. Morda ste varali vi ali pa ste bili vi, ravno nasprotno, tisti prevarani. Morda se je to zgodilo vašim staršem, bratu, sestri, prijateljici. Ali pa ste preprosto vedeli za kakšna poročena sodelavca, ki brez zadržkov skačeta čez plot.

O manj očitnih znakih varanja smo povprašali dr. Veroniko Podgoršek. Foto: Maruša Rožič V sodobnem času se pojavlja vedno več afer prek spleta. In če je pred desetletji še nekako na tiho veljalo, da so moški tisti, ki so pogosteje nezvesti, danes ni več tako - varajo namreč tako poročene ženske kot tudi moški.

Med najočitnejšimi znaki varanja so gotovo nenadno skrivanje telefona in elektronske pošte, na novo nastavljena gesla za vse naprave, do katerih ste nekoč imeli dostop tudi vi. Pa nenadna skrb zase in svoj zunanji videz, nepojasnjene nadure in sestanki, nenadna skrivnostnost. Te bi verjetno hitro prepoznal vsak od nas. Kaj pa bolj subtilni znaki?

Pet neobičajnih znakov varanja

Dr. Veronika Podgoršek, specialistka za družinsko in zakonsko terapijo, je izpostavila pet na prvo oko morda ne najočitnejših stvari, ki bi lahko kazale na to, da vam boljša polovica ni zvesta.

1. Iskanje napak pri partnerju

"Partnerja lahko začnejo pri vas motiti stvari, ki ga do zdaj niso motile – pa najsi gre za vaš videz ali osebnostne lastnosti, lahko ga moti tudi kaj v vašem odnosu do otrok, pri vzgoji …" pojasnjuje dr. Podgoršek. Če se torej vaša boljša polovica nenadoma razburja zaradi stvari, ki jih prej niti opazila ni, potem se lahko vprašate, kaj tiči za nenadno spremembo razpoloženja.

Tudi zasanjanost je lahko znak, da se je vaša izbranka zapletla v afero. Foto: Shutterstock 2. Zasanjanost

Mogoče je tudi ravno nasprotno – da se partner nič ne ukvarja z vami in vašim početjem, temveč je ves čas nekako odsoten. "Govorimo o nekakšni odmaknjenosti, zasanjanosti, ko rečemo, da je človek v svojem svetu, da plava v oblakih," pove sogovornica. Za njegovo odmaknjeno držo je lahko sicer kriva kakšna druga skrb, mogoče pa je tudi, da je zanjo kriva prav ljubezenska afera.

3. Poslušanje ljubezenskih pesmi

Eden od manj običajnih znakov, da se z vašim moškim oz. žensko nekaj dogaja, je tudi nenadno poslušanje ljubezenskih pesmi ali pesmi s pomenljivim besedilom. Verjeli ali ne, tudi takšna na prvi pogled povsem nedolžna zadeva se je pri marsikomu pojavila hkrati z začetkom afere.

Eden od znakov nezvestobe je lahko tudi nenadno poslušanje ljubezenskih pesmi ali skladb s pomenljivim besedilom. 4. Živčnost pri temah o nezvestobi

Se je ob gledanju kakšnega filma o nezvestobi vaš partner oz. partnerica nenavadno razburil/-a, bolj kot kadarkoli prej? Ali pa ravno obratno, nenadoma zagovarja skakanje čez plot, pa čeprav se mu/ji je v preteklosti to vedno zdelo zelo sporno? Tudi to je lahko eden od znakov, da se je zapletel/-a v ljubezensko afero.

5. Nenadni odkloni v spolnosti

"Zgovoren znak je lahko tudi dogajanje v vajini spalnici. Medtem ko je pri ženskah velikokrat tako, da se v primeru afere začnejo odmikati in izogibati spolnosti, je pri moških, a seveda tudi pri kakšnih ženskah, da ne bomo posploševali, celo tako, da začnejo nenavadno pogosto spolno občevati. S tem hočejo morda prikriti dejstvo, da so spolno aktivni tudi zunaj vajine zakonske postelje," še pojasni dr. Veronika Podgoršek.