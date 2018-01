"Rekla mi je, da si bo našla ljubimca" #VeronikaSvetuje

Pozdravljeni, imam težavo, ki je ne znam rešiti. Upam, da mi vi lahko svetujete. Če se svoji partnerici približam in jo objamem, kar traja pol minute, ji ne odgovarja. Pri spolnosti njej vedno pride, če ji jo dražim, a kaj ko moram vedno dati jaz pobudo.



Sam se moram zadrževati vsaj teden dni, da se ne samozadovoljujem, da mi potem pride v njej. Rekla je, da si bo našla ljubimca, in mi tudi povedala, kdaj bo šla z njim. Odgovoril sem ji, da so v to vpletena čustva, ona pa meni, da ji je lepo, če moškemu pride v njej. Občutek imam, da si novega že tudi išče, čeprav pravi, da ne želi več moških v svojem življenju.



Na silvestrovo sem videl, da ji je prijatelj pisal, da vedno misli nanjo. Naslednji dan pa, da ali ne bi bilo lepo, če bi ji dal poljubček v živo. Ne vidim več izhoda, vsi mi pravijo, naj jo pustim in grem. Sem pa pravi deloholik in vedno dobre volje. Celega sebe dam v zvezo, ona pa pravi, da sem 'bolno' ljubosumen in da mi ni rešitve.



Mobilni telefon je zaklenila z geslom, jaz pa nimam česa skrivati. Ko sva bila pred kratkim tik pred tem, da se razideva, sem popustil in sva si dala še eno priložnost. Imam lepo plačo, a kaj ko sem zaradi nje vzel posojilo in mi na mesec ostane okoli 400 ali 500 evrov. Vem, da nimam sreče, a mi lahko vi kako pomagate? Hvala in vse dobro v novem letu. M.

Spoštovani g. M.,

prav grozno, a vendar vas v odnosu očitno drži poniževanje. Kot da ga nimate in nimate dovolj in ga potrebujete še in še in še. S tem ko ga sami ne končate, ga seveda žal ohranjate in tudi na neki način omogočate.

Ženska vas ponižuje na vseh ravneh, a bistvo je, da ponižujete v prvi vrsti prav vi samega sebe. Vedno znova upate in upate, da bo bolje, da vas bo ovrednotila, da vam bo rekla, da ste tisti edini in super za njo. Dobivate pa vse prav nasprotno. Grozi vam, da vas bo zamenjala, govori vam, da niste dovolj dobri, vašim objemom se izogiba, da je mera polna, pa vam še narekuje, kakšni bi morali biti vi.

Foto: Matej Leskovšek No, pa četudi ste, nikoli ni dovolj. Da ne govorim še o posojilu, ki ste si ga nakopali. Dejstvo sicer je, da v normalnih, predanih in ljubečih odnosih dva delujeta v dobro drug drugega in so tudi finančne stvari urejene tako, vendar pa v vašem primeru ni tako.

Tudi skrivanja telefona, če nimaš česa skrivati v odnosu, ni. Skrivanje telefona pred partnerjem ali partnerico se dogaja, ko ta kaj skriva. Po drugi strani pa vi tudi točno veste, da si izmenjuje ljubezenska sporočila z drugimi.

In tu se sprašujem, zakaj ste še vedno tam. Zakaj si to dovoljujete? Sami sebi. Dokler boste namreč le mislili, da se bo spremenila in da sami ne morete narediti ničesar, boste pač tam, kjer ste. In do tedaj vam bo to na neki način lahko celo odgovarjalo. Morda tako, da se smilite sami sebi in drugim. Ohranjate občutek nemoči, ki vam je lahko zelo domač.

Pa vendar morate vedeti, da je vaše življenje vaše in da imate nanj največji vpliv prav sami. Vsaj v tem, da naredite spremembo in s tem jasno pokažete, da se z določenim ravnanjem, vedenjem ne strinjate!

Veronika Podgoršek

Dr. Veronika Podgoršek je doktorica znanosti s področja družinske in zakonske terapije. Terapevtsko delo opravlja po modelu relacijske družinske terapije kot samostojna terapevtka na Psihoterapevtskem inštitutu, ki ga je ustanovila leta 2006. Je poročena in je mati treh deklet. Živi v Ljubljani.

