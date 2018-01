Veliko sem med ljudmi, a partnerice ne najdem #VeronikaSvetuje

Foto: Thinkstock

Pozdravljeni, Vem, da sem kot posameznik tu nemočen ... Ločen sem od leta 2010. Od takrat sem bil na nekaj zmenkih ob kavi in imel eno zvezo, ki je trajala tri leta in pol. Najbolj se je zapletlo zaradi njene nizke samozavesti in izgube službe, zdravstvenega zavarovanja. Tisti čas je bilo kar nekaj družbenih omrežij. Lahko je bil vsaj sproščen klepet, če je bil dogovor za spoznavni dan, pa še toliko boljše ... Vsega tega pa žal danes več ni. Čeprav sem brez službe, grem veliko med ljudi, na kolo, v naravo, knjižnico ... Vse to ni dovolj, da bi na tak način spoznal novo prijateljico. Zavračam pa vse komercialne težnje v ta namen, ker ni zagotovila za uspeh. Upam, da dobim vsaj odgovor. Jože

Imate tudi vi težave v partnerskem odnosu ali vprašanja o njem? Pišite nam na e-naslov veronikasvetuje@tsmedia.si. Na vaša vprašanja bo odgovorila psihoterapevtka Veronika Podgoršek.

Preberite še:

Spoštovani g. Jože.

Če skušam iz vsega napisanega najti vaše dejansko vprašanje, bi rekla, da je vprašanje predvsem, "kje" najti novo, kot definirate vi, ''prijateljico''. Že sami navajate, da niste eden izmed tistih, ki v iskanju partnerskega odnosa zgolj sedijo doma in upajo, da bo nekdo potrkal na njihova vrata in rekel, da je prišel, ker ve, da tam doma nekdo sedi in čaka oziroma si želi in je pripravljen na nov partnerski odnos. Seveda ni tako.

Zanimiv je del, ko sta napisali, da "vsega tega danes žal ni več". Česa? Da spoznavate? Da iščete? Da ste na kakšnem portalu? Ste morda obupali?

Foto: Matej Leskovšek Po drugi strani pa podajate tudi dejstvo, da ste tokrat ostali brez službe vi. Morda pa to na vas vpliva destruktivno in se počutite nevredno, ne dovolj dobro, kot naj bi se nekoč vaša partnerica in naj bi bil to vzrok za vajin razhod? Dvomite tudi o uspehu najti srečo prek bolj komercialnih teženj.

Na tem mestu lahko napišem le to, da čeprav se človek druži, hodi okoli, to še ni zagotovilo, da se dva zares srečata, kaj šele da zgodba na dolgi rok uspe. Žal zagotovila ni nikjer in v ničemer, še posebej, kot ste že sami napisali, ker je posameznik v odnosu velikokrat nemočen. Je pa treba vedno znova in znova poskušati. Ne obupati! Se vpisati še v kakšen tečaj, si morda kupiti psa, če ste seveda njihov ljubitelj. Vem namreč, da so ljudje s kužki velikokrat bolj odprti in hitreje navezujejo stike.

Kljub temu pa, saj veste ... Človek nikoli ne ve, kje ga čaka sreča. Poznam ogromno zgodb, katerih začetki oziroma to, kako sta se dva spoznala, so prav neverjetni, navdihujoči, včasih že prav filmski. V številnih primerih pa celo na način in v času, ko bi človek najmanj pričakoval.

Želim vam srečno, zdravo in ljubezni polno 2018!

Veronika Podgoršek

Dr. Veronika Podgoršek je doktorica znanosti s področja družinske in zakonske terapije. Terapevtsko delo opravlja po modelu relacijske družinske terapije kot samostojna terapevtka na Psihoterapevtskem inštitutu, ki ga je ustanovila leta 2006. Je poročena in je mati treh deklet. Živi v Ljubljani.

Imate tudi vi težave v partnerskem odnosu ali vprašanja o njem? Pišite nam na e-naslov veronikasvetuje@tsmedia.si. Na vaša vprašanja bo odgovorila psihoterapevtka Veronika Podgoršek.

Kaj pa menite vi? Napišite v komentarje.