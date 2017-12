Sem privlačna, a ne najdem pravega moškega #VeronikaSvetuje

Spoštovani,



že leta imam težave pri vzpostavitvi odnosa z moškim. Verjetno je z mano res nekaj narobe. Ne znam in ne znam izbrati pravega moškega za resno zvezo. Tisti, ki sem jim všeč, meni niso. Za tiste, ki so meni všeč, pa jaz očitno nisem prava. Vedno se mi to dogaja.



Zdaj sem stara 60 let. Vendar izjemno mladostna in še privlačna. Očitno izžarevam neko pozitivno energijo, saj sem moškim zelo všeč. Vendar ti moški niso samski. Pri teh letih je to razumljivo, takih nočem. Samski ločeni ali vdovci, to je pa zame ozka izbira. Sem srčna, postavna ženska. Pa ne gre in ne gre.



Poskusim, povem, da ne iščem spolnih aktivnosti. Želim si druženje in morebiti pozneje resno zvezo. Ponavadi tako začnem. Prijavljena sem na portalih in je vedno isto. Vse je začaran krog. Sem tudi zelo strastna ženska. Pa malo trpim tudi takole ...



Bojim se, da imam težave zaradi svojega otroštva, oče se je nad mamo večkrat spravil fizično ... Sam je bil ženskar, nas pa je vedno poniževal in tudi kdaj tepel.



Kako naj se vedem, da bom pritegnila pravega? Je pa, vem, že kar malo pozno, a sem optimistka. Hvala za odgovor.



Veronika

Spoštovani!

Sprašujete se, kako se vesti, da bi pritegnili pravega. Po svoje je vsak pravi. Vsak zato, ker se morate sami sebe vprašati, kaj vas privlači, kaj odbija, kaj si želite in česa ne. Nadalje pa seveda tudi, zakaj privlačite določen profil ljudi okoli sebe. Glede na vaš sicer izredno kratek opis primarne družine pa lahko vseeno navržem nekaj misli, in sicer: pomembno se je zavedati, da se naša psihična struktura razvija vse od spočetja. Do tretjega leta je v otroka vpisano že marsikatero vzdušje, ki ga je bilo mogoče občutiti doma med starši, kako sta oče in mati dojemala vsak sebe in kako otroka.

Otrok se že v rosnih letih nauči, kako živeti in preživeti v nekem družinskem sistemu. Kaj je dovoljeno in kaj ne. Kje doživi ugodje in kje zavrnitev. S tem želim poudariti, da naše telo pomni določeno vzdušje, ki ga potem skozi življenje, lahko ali pogosto tudi skozi vse življenje, zgolj ponavlja. To vzdušje nezavedno išče ali ustvari sam, da se le v notranjosti počuti kot nekoč doma.

Kar je očem sprva morda skrito, je tisto, ki ima moč in vedno znova hodi na plano. Foto: Matej Leskovšek

Domače je človeku namreč znano in zato po svoje tudi varno, kljub temu da je lahko v resnici vse prej kot to. In če ste vi živeli v družini, kjer je bilo navzoče fizično nasilje, lahko to za vas pomeni, da vam je "všeč" ali da vedno znova iščete razburljivost, divjost, lahko poniževalnost. V takih primerih pogosto slišimo stavke žensk, ko za moške, ki so bolj mirne narave, ki so bolj nežni, rečejo, da niso "pravi moški". In tako marsikatera ženska sanja oziroma govori o svojem idealnem moškem, a v svoji notranjosti nanj sploh ni pripravljena.

Po drugi strani pa ste napisali tudi, da je oče varal. Vprašanje je, kaj ste kot majhna deklica ob tem zares občutili in kaj ste si nezavedno ali zavedno mislili. Ste bili jezni na mamo? In si ob tem rekli, da nikoli ne boste tista prevarana žena doma, ampak ljubica, ki dobi vse? Se v notranjosti bojite zares čustveno, v vsej polnosti predati, kajti telo pomni, kako boli, če oseba gre ali te zamenjajo? Morda pa se v sebi maščujete moškim, tako da jih zapeljete in zavržete!?

O vsem naštetem morate močno premisliti in si predvsem pošteno odgovoriti. Če ste pošteni do sebe, lahko marsikaj spremenite. Seveda pa je po drugi strani za dobro partnerstvo oziroma da bi spoznati nekoga, ki ima enake želje, na primer po predanem partnerskem odnosu s podobnimi vrednotami, podobnim načinom življenja, potrebna tudi zelo velika sreča!

Saj veste, za dober odnos sta vedno potrebna dva!

Ob tem pa morata biti na nadaljnjo rast in razvoj odnosa pripravljena oba. Saj veste, za dober odnos sta vedno potrebna dva! Eden ni dovolj. Je pa vsak nov odnos za oba posameznika resnično ponovna možnost za napredek, za korak dalje. Kaj bosta s to priložnostjo naredila, je odvisno od njiju dveh. In ne več od staršev!

Vprašajte se, kaj s svojim vedenjem in tudi z obleko sporočate okolici in kako se v danih položajih odzovete. Ste morda tip, ki morate skrbeti za druge, pravzaprav pa bi si želeli, da tudi drugi poskrbijo za vas, vendar vam telo tega ne dovoli. Ne dovoli sprejemanja. Skratka odgovor na to, kako naj se vedem, da bom pritegnila pravega, je veliko bolj zapleten kot napisati zgolj: nadenite si lep nasmeh, bodite prijazni in urejeni, ob tem pa imejte velike prsi, ozke boke in čvrsto zadnjico. Kar je očem sprva morda skrito, je tisto, kar ima namreč moč in se vedno prebija na plan. Če hočete ali ne. In to je tisto, kar ste v notranjosti – vaša psihična struktura!

Veronika Podgoršek

Dr. Veronika Podgoršek je doktorica znanosti s področja družinske in zakonske terapije. Terapevtsko delo opravlja po modelu relacijske družinske terapije kot samostojna terapevtka na Psihoterapevtskem inštitutu, ki ga je ustanovila leta 2006. Je poročena in je mati treh deklet. Živi v Ljubljani.

