Ana Klašnja o nekdanjem partnerju: Vidim, da sem se prav odločila

Balerina in žirantka šova Slovenija ima talent Ana Klašnja je gostovala v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija, kjer je spregovorila o poškodbah in konkurenci v baletu, razkrila pa je tudi, kakšen ima danes odnos z nekdanjim partnerjem Miho Krušičem, s katerim imata tudi skoraj devetletnega sina Jašo. Mnogi zakonci po razhodu in ločitvi ne ostanejo v dobrih odnosih, drugače pa je pri Klašnji in njenem nekdanjem partnerju, o katerem je prima balerina spregovorila z izbranimi besedami.

"Zdaj je že kar nekaj časa minilo, oba sva šla na neki način naprej. Ampak sem hvaležna, da imava oba z Miho iste interese glede otroka. On je 150 odstotkov fantastičen oče in želi vlagati v otroka, želi biti z otrokom čim več časa. Ni tako, da bi jaz morala prositi za karkoli, kar se nekaterim ženskam zgodi. Velikokrat, žal, vidimo takšne zgodbe," je v oddaji Dobro jutro voditeljici Špeli Močnik povedala Klašnja.

"Obema je v interesu, kar je najboljše za otroka. In za to sem zelo hvaležna. Vidim, da sem se prav odločila, ko sem njega izbrala za očeta svojega otroka, čeprav se pač ni izšlo z nama. Ampak mali pa je po mojem mnenju srečen otrok. To je pomembno," je sklenila Klašnja.

Ana Klašnja in Miha Krušič sta bila v dolgoletni zvezi, med katero se jima je leta 2016 rodil sin Jaša. Razšla sta se pet let pozneje. Foto: Mediaspeed

Miha Krušič naj bi bil danes srečen v objemu operne pevke Nike Gorič, Ana Klašnja pa o svojem morebitnem novem ljubezenskem razmerju še ni javno spregovorila.

Preberite še: