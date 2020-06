Ena najbolj priljubljenih ameriških pevk se ločuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kelly Clarkson, ki velja za eno najuspešnejših in priljubljenih ameriških pevk, se po skoraj sedmih letih zakona ločuje.

Ameriški mediji poročajo, da se je v času koronakrize sesul še en zvezdniški zakon. Po tem, ko je ločitev oznanila igralka Mary-Kate Olsen, ki se po petih letih ločuje od soproga Olivierja Sarkozyja, je zdaj konec tudi med pevko Kelly Clarkson in njenim možem Brandonom Blackstockom.

Zvezdnica ločitve še ni uradno potrdila, a govori se, da naj bi ločitvene papirje vložila prav ona in to v začetku junija. Kaj je razlog za to, ni znano.

Kelly in Brandon sta bila v zvezi osem let. Foto: Getty Images

Je za konec kriva želja po še enem otroku?

Brandon in Kelly imata skupaj dva otroka, petletno River Rose in štiriletnega Remington Alexandra, pevka pa je, zanimivo, še v maju v svoji pogovorni oddaji razkrila, da si želi še enega otroka, a da njen mož ne čuti enako. 43-letni Brandon ima namreč iz prejšnjega razmerja še dva otroka, za katera je 38-letna zvezdnica vedno govorila, da ju ima za svoja.

Na razpoke v zakonu sta nakazala že pred nekaj meseci, ko sta se odločila za prodajo družinega doma v Kaliforniji.

Kelly je z Brandonom, ki je sin njenega nekdanjega menedžerja, začela hoditi leta 2012, poročila pa sta se oktobra naslednje leto in vse odtlej je bil Brandon njen menedžer.

