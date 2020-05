Hude obtožbe: mož igralko obtožuje nezvestobe in drogiranja

Pred kratkim je odjeknila novica, da se igralka Jaime King in režiser Kyle Newman ločujeta. A njuna skupna pot se bo očitno končala na zelo grd način. Kyle namreč Jaime obtožuje nezvestobe in drogiranja – droge naj bi jemala celo med nosečnostjo – Jaime pa udriha nazaj ter trdi, da jo je soprog čustveno in verbalno zlorabljal ter bil občasno celo nasilen do nje.

Dve povsem različni "plati medalje"

Do ločitvenih papirjev in zapisov slavnega para sta se dokopala dva tuja portala – People in Fox News. Zgodbi, ki ju navajata, pa sta povsem različni. Prvi je namreč povzel igralkine trditve, drugi trditve njenega moža.

Kyle namreč trdi, da je njegova žena alkoholičarka in odvisnica od drog, ki ga je proti koncu zakona celo prevarala in to tudi priznala. Januarja letos naj bi se težave s pitjem še poslabšale, zato je Kyle skupaj z nekaj najožjimi prijatelji organiziral tako imenovano intervencijo ter svojo slavno ženo prisilil, da je odšla na kliniko za odvajanje od odvisnosti. A tam je ostala le kratek čas. 41-letnica namreč po navedbah svojega soproga sploh ne prizna, da ima hude težave, kaj šele, da bi bila pripravljena zanje poiskati ustrezno pomoč.

Z odvisnostjo od alkohola in drog naj bi se spopadala že več let

Zvezdnica naj bi imela težave že dolgo pred prvo nosečnostjo. V dokumentih, do katerih se je dokopal Fox News, Kyle celo navaja, da se je Jaime drogirala med nosečnostjo, zato se je njun mlajši sin rodil z odvisnostjo od opiatov. Par ima sicer dva sinova, šestletnega Jamesa in štiriletnega Lea, ki trenutno živita s Kylom v Pensilvaniji, medtem ko živi Jaime v Los Angelesu. Skrbništvo nad sinovoma si za zdaj delita.

Newman zahteva polno skrbništvo nad otrokoma, Jaime pa bi ju lahko le obiskovala. Prav tako še zahteva, da se igralka udeleži starševskih tečajev, da sinov ne vozi v avtu in da pristane na naključna testiranja, ki bodo pokazala, ali še vedno uživa prepovedane substance.

Nujnega zakona je konec, ločitev pa bo očitno dolga in grda. Foto: Getty Images

Igralka trdi, da je bil soprog nasilen do nje

Portal People povzema izjave, ki jih je skupaj z ločitvenimi papirji vročila igralka, in te prikazujejo povsem drugačno sliko. Problematičen v zakonu naj bi bil Kyle in ne Jaime. Pravzaprav je igralka zapisala, da jo je soprog besedno in čustveno zlorabljal in da je bil občasno celo fizično nasilen do nje. Zato je vložila prošnjo za začasno prepoved približevanja, ki je tudi stopilo v veljavo.

Njen soprog naj bi jo izoliral od prijateljev in sodelavcev, širil laži o njej in jo prisili v zdravljenje na kliniki za zdravljenje odvisnosti. Tja se je, tako piše v dokumentih, nato odpravila le zato, da bi dokazala, da se ne drogira, in ko je po nekaj dneh dobila negativne rezultate testiranj, je ustanovo zapustila, saj ni bilo nobene potrebe, da ostane tam.

Vse te obtožbe Kyle zanika in trdi, da do soproge nikoli ni bil nasilen ter da jo je vedno le ljubil in ji želel stati ob strani. "Jaime je zasvojenka, alkoholičarka in ni sposobna skrbeti za najina otroka. Za njuno varnost je bistveno, da nista nikoli nenadzorovano z Jaime," njegovo izjavo povzema Fox News. Igralka je namreč zdaj udarila nazaj in tudi sama zahteva nenadzorovano skrbništvo nad sinovoma, s čimer se Kyle ne strinja.

Tudi igralkini tiskovni predstavniki so se postavili na njeno stran: "To je le še en zloben, spodletel poizkus, s katerim hoče Kyle zlorabiti Jaime in manipulirati s sodnim sistemom."