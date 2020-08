Seal in Heidi sta bila poročena devet let.

Nekdanja supermanekenka Heidi Klum je voditeljica nemške različice šova Next Top Model in mora zaradi snemanja nove sezone odpotovati v Nemčijo, zato si želi, da bi s sabo pripeljala tudi otroke, ki jih ima z nekdanjim možem Sealom, vendar pa ima on pomisleke zaradi novega koronavirusa in potovanja med pandemijo.

Seal in Heidi imata skupaj štiri otroke, desetletno Lou, 13-letnega Johana, 14-letnega Henryja in 16-letno Heleno, ki pa je sicer biološka hčerka nekdanjega šefa Formule 1 Flavia Briatoreja, a ni priznal očetovstva, zato jo je posvojil Seal.

Otroci sicer živijo v ZDA večinoma pri mami, a ker mora zdaj v Nemčijo, jih hoče vzeti s sabo, Seal pa se boji, da ima s tem, ko bi jih začasno peljala v Nemčijo, skrivne namene. Prepričan je, da si jih želi tam naseliti za stalno.

Obisk Nemčije naj bi bil zgolj krinka

Vse skupaj je prišlo tako daleč, da sta se nekdanja zakonca začela o tem prerekati na sodišču, kjer je Seal v sodnih dokumentih zapisal, da meni, da ga hoče Heidi odrezati od otrok. "Glede na negotovosti okrog novega koronavirusa in omejitev potovanja, kar se lahko spremeni vsak trenutek, morda sploh ne bodo mogli zapustiti Nemčije in vstopiti v ZDA."

Sedeminštiridesetletna zvezdnica je sodišču potarnala, da 57-letni glasbenik otrok "tako ali tako ne vidi dovolj", on pa se je ob tem branil, da ne po lastni izbiri ter da ima Heidi "vedno neke izgovore", da mu ne omogoči preživljanja časa z otroki. "Vidim jih le, ko to ustreza njej in njenemu urniku."

Na sodišču je tako jasno dejal, da meni, da je njena želja, da z otroki odpotuje v Nemčijo, zgolj krinka, da tam z njimi ostane za stalno. Dodal je še, da mu je že večkrat dejala, da se boji, kaj se dogaja z ZDA, in da se spreminjajo v "policijsko državo".

Heidi je od lani poročena s Tomom Kaulitzom. Foto: Getty Images

Heidi in Seal, čigar pravo ime je Henry Olusegun Adeola Samuel, sta bila poročena devet let, čeprav je bilo njunega zakona konec po sedmih letih, ločitev pa je bila uradna dve leti po tem.

Heidi se je lani poročila s 17 let mlajšim Tomom Kaulitzom, članom nekdaj izjemno priljubljene skupine Tokio Hotel.