Zvezdnica po šestih letih odkrito o ločitvi: Preprosto nisva bila za skupaj

47-letna igralka Gwyneth Paltrow je prvič po ločitvi razkrila, kaj je doživljala v letih, ko se je njen zakon s pevcem zasedbe Coldplay Chrisom Martinom bližal koncu. In kako jo je na počitnicah v Toskani kot strela z jasnega zadelo spoznanje, da ne zmore več in da je čas za ločitev.

Gwyneth in Chris sta bila poročena od leta 2003 do leta 2014. Foto: Getty Images

Gwyneth Paltrow in Chris Martin sta se poročila leta 2003 in se kmalu razveselila dveh otrok – hčerke Apple in sina Mosesa. Leta 2014 sta se ločila, a vseskozi ostajata v tesnih stikih in prijateljskem odnosu.

Zdaj je igralka v dolgem pismu, ki ga je napisala za britanski Vogue, med drugim odkrito priznala, da s Chrisom v resnici nikoli nista bila zares za skupaj, čeprav sta se imela rada in se spoštovala. "Nikoli nisva postala par v pravem pomenu," je zapisala. "Preprosto nisva bila za skupaj. Vedno je bilo prisotnega malo nelagodja in nemira, a sva imela zelo rada svoja otroka."

Razkrila je tudi, da se je že štiri leta pred uradno ločitvijo zavedela, da je njenega zakona konec. Zgodilo se je med počitnicami v Toskani, kjer je bilo vse popolno, a je začutila, da nekaj vendarle ni več prav. "Ne vem točno, kdaj se je zgodilo. Ne spomnim se, kateri dan v tednu je bil in koliko je bila ura. A vedela sem – kljub dolgim sprehodom, poležavanju v postelji, velikih kozarcih in držanju za roke je bilo mojega zakona konec."

O občutkih ob ločitvi se je razpisala za revijo Vogue. Foto: Getty Images

Zavedanje jo je spremljalo kar nekaj časa in najprej se je poskušala prepričati, da gre le za fazo, ki bo minila, saj imajo vsi zakoni vzpone in padce. A misel jo je nenehno kljuvala in bila vse glasnejša. Pa vendar ni hotela obupati, saj je na ločitev gledala kot na velik neuspeh.

Najbolj jo je skrbelo za otroka, za to, kako bi sploh prenesla spremembo in ves naval javnosti, ko bi se razvedela novica o ločitvi slavnega para. "Od dneva, ko sem se zavedla stvari, do takrat, ko sva si končno priznala resnico, sva poskusila vse. Nisva hotela, da nama spodleti. Nikogar nisva hotela razočarati. Predvsem pa nisva hotela prizadeti svojih otrok. Nisva hotela izgubiti družine," je Gwyneth razkrila svoja občutja takrat.

Potem jima je zakonska svetovalka predstavila koncept, ki se mu v angleščini reče "consciously uncoupling" in ki pravzaprav nima slovenskega prevoda. Gre za neologizem, ki pomeni nekakšno zavestno "razparčkanje", pri katerem par, ki se ima sicer še vedno rad, a hkrati ne more več ostati skupaj, počasi, v več korakih loči svoje skupno partnersko življenje in hkrati še vedno ostaja tesno povezan.

Z nekdanjim možem Chrisom Martinom je igralka še vedno v prijateljskih odnosih. Foto: Getty Images

Igralka je povedala, da ji je fraza pomagala dojeti, da je to, da je še vedno zaljubljena v svojega nekdanjega moža, povsem sprejemljivo, čeprav se je odločila za ločitev. "V redu je, če ostaneš zaljubljen v tiste dele svojega bivšega, v katere si bil že od nekdaj zaljubljen. Pravzaprav je to tisto, zaradi česar ta koncept sploh deluje. Ker imaš rad vse tiste čudovite dele bivšega."

Veliko je k sprejemanju ločitve in obračanju novega lista v njenem življenju pripomoglo tudi to, da je doumela, da v življenju obstajajo različne vrste ljubezni in odnosov. Da lahko uspešno krmariš med vsemi, da lahko različne oblike ljubezni soobstajajo. "Vem, da je bilo namenjeno tako, da je moj nekdanji mož oče mojih otrok, vem pa tudi, da je mojemu zdajšnjemu možu namenjeno, da je tista osebo, s katero se bom postarala," je zapisala za konec.