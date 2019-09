Tako si Liam po razhodu z Miley celi srčne rane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse odkar sta Liam Hemsworth in Miley Cyrus naznanila, da se razhajata, se Liam zadržuje v Avstraliji, kjer veliko časa preživlja s svojim starejšim bratom Chrisom Hemsworthom. Ta je zdaj na Instagramu delil nekaj zabavnih fotografij z nedavnega izleta, na katerem se je njemu in njegovi soprogi pridružil tudi Liam in še nekaj drugih prijateljev.

Mesec dni mineva, odkar sta igralec Liam Hemsworth in pevka Miley Cyrus potrdila, da se ločujeta, in ves ta čas se Liam skriva pred očmi javnosti. Medtem ko Miley uživa v na novo pridobljeni svobodi s svojim novim dekletom Kaitlynn Carter in utrinke iz svojega življenja redno objavlja na družbenih omrežjih, Liam še vedno večino svojega časa preživlja z bratom Chrisom Hemsworthom v Avstraliji.

Njegove objave na Instagramu so zelo redke – od trenutka, ko je odjeknila vest o njunem razhodu, do danes je objavil le dve fotografiji. Z eno je promoviral svoj zadnji film, z drugo pa kratko ter jedrnato razjasnil, da je ločitev od Miley zasebna zadeva, ki je ne misli premlevati in komentirati v javnosti.

Je pa zdaj nekaj utrinkov z izleta na majhen avstralski otoček v obliki srca z imenom Makepeace Island na svojem profilu na Instagramu delil Chris. Z Liamom, soprogo Elso Pataky in še nekaj drugimi prijatelji so se odpravili na oddih in po fotografijah sodeč so se prav dobro zabavali. Na eni od fotografij Chris svojemu mlajšemu bratu celo s stopalom sloni na nogi, medtem ko se ta pod njegovo težo kremži.