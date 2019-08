Zvezdnico po razhodu z možem ujeli pri poljubljanju dekleta

Dan po tem, ko je svet izvedel, da sta se pevka Miley Cyrus in igralec Liam Hemsworth razšla, so zvezdnico opazili, kako se poljublja z dekletom ob jezeru Como v Italiji.

Miley Cyrus očitno ne žaluje preveč po končanju razmerja z Liamom Hemsworthom, s katerim sta bila par skoraj desetletje.

Le dan po novici, da sta se razšla zgolj sedem mesecev po poroki, so jo že opazili, kako uživa ob italijanskem jezeru Como s Kaitlynn Carter, nekdanjim dekletom Brodyja Jennerja, polbrata slavnih sester Kylie in Kendall Jenner. Še več, Miley in Kaitlynn sta se poljubljali, njuno (intimno) druženje pa ni ostalo dolgo skrito, saj so ju pri tem ujeli paparaci:

Miley Cyrus and Kaitlynn Carter Kissing by Pool in Lake Como https://t.co/sSUx89epXt — TMZ (@TMZ) August 11, 2019

Decembra poroka, avgusta že razhod

Obe dekleti sta sveže samski. Kaitlynn se je z Brodyjem razšla pred nekaj tedni, Mileyjin tiskovni predstavnik pa je ravno v soboto javnost obvestil, da je konec razmerja z Limamom. "Odločila sta se, da je bolje, da se razideta ter osredotočita nase in na svoji karieri. Še vedno pa ostajata predana starša vsem svojim hišnim ljubljenčkom," je sporočil.

Foto: Getty Images

Miley in Liam sta se poročila decembra lani, njuno razmerje pa je z nekaj premori trajalo približno deset let.

Preberite tudi: