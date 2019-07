Miley Cyrus razkrila, zakaj noče imeti otrok #video

Miley Cyrus je v intervjuju za revijo Elle pojasnila, zakaj ne želi imeti otrok. Dejala je, da se noče ukloniti pričakovanjem, da bi morale ženske za prioriteto postaviti reprodukcijo.

"Od nas se pričakuje, da ohranimo človeštvo. In ko to ni del tvojih načrtov, naletiš na toliko jeze in obsojanja, da poskušajo spremeniti zakone in te s tem prisiliti v to - tudi če zanosiš v nasilni situaciji," se je dotaknila zaostrovanja odnosa do splava v nekaterih ameriških zveznih državah.

"Če nočeš imeti otrok, te ljudje pomilujejo, kot da si hladna brezsrčna p*asica, ki ni sposobna ljubiti. Zakaj nas prepričujejo, da ljubezen pomeni, da sebe postavljaš na drugo mesto, za tiste, ki jih imaš rad? Kaj pa, če imaš rad sebe? Ti si na prvem mestu," je dejala.

Decembra lani se je poročila z igralcem Liamom Hemsworthom. Foto: Getty Images

Pojasnila je, da otrok ne želi imeti, vse dokler oziroma razen če ne pride do občutnih okoljskih sprememb. "Naš planet je uničen in tega svojemu otroku nikakor ne nameravam zapustiti. Dokler ne bom prepričana, da bo moj otrok živel v svetu, kjer bodo v vodi še vedno ribe, ne nameravam ustvariti človeka, ki bi se moral ukvarjati s tem," je pribila.

