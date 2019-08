Kmalu tudi uradno ločen: Liam najel priznano ločitveno odvetnico #video

Potem ko je pred kratkim odjeknila novica, da se po le sedmih mesecih zakona razhajata pevka Miley Cyrus in igralec Liam Hemsworth, se je zdaj Liam "opremil" s priznano ločitveno odvetnico in na sodišče tudi uradno vložil ločitvene papirje.

Zvezdnika sta sicer pred skokom v zakonski jarem podpisala predporočno pogodbo, zato se zapletov ob ločitvi ne pričakuje, a se je Liam vseeno odločil, da najame priznano odvetnico za ločitve Lauro Wasser, poroča The Blast. Na sodišče je tudi vložil ločitvene papirje, kjer je, kot skoraj vsi zvezdniki v ločitvenem postopku, kot razlog navedel nepremostljive razlike.

Ne Liam ne Miley novice, da bosta tudi na sodišču sprožila ločitveni postopek, za zdaj še nista komentirala. Prav tako nihče od njiju ni spregovoril o tem, kaj je pravzaprav razlog nenadnega konca njunega kratkega zakona.

So pa zato toliko glasnejši njuni oboževalci na družbenih omrežjih, ki v vsaki potezi enega ali drugega vidijo skrite namige. Tako so ob izidu Mileyjine nove pesmi z naslovom Slide Away s precej zgovornim besedilom, v katerem opeva konec ljubezni, a hkrati namiguje na popivanje in zlorabo drog, takoj s prstom pokazali na Liama. Češ da je bil tokrat on tisti, ki je s pretiranim ponočevanjem, alkoholom in drogami uničil njuno razmerje, in ne Miley.

Spet drugi pa so stopili 29-letnemu igralcu v bran, češ da so fotografije Miley z drugo žensko, posnete kmalu po njunem razhodu, dovolj zgovorne. In da je za njun razpadli zakon krivo njeno varanje in ne Liamove zabave.

Kar nekaj imajo povedati seveda tudi viri, ki so blizu zvezdnikoma in se jim za tuje portale radi razvežejo jeziki. Zadnji so se oglasili za portal People, ko je izšla Mileyjina nova skladba: "Ni ga hotela prizadeti, s svetom je hotela le deliti to, kar je prestajala. Svoja občutja je le zlila v glasbo, kot to vedno počne, oporo je poiskala tudi v družini in prijateljih."