Pevka o svojem zakonu: Sita sem ga in gotovo je on sit mene

Dolly Parton je poročena že zavidljivih 54 let, a njen mož že ves ta čas ostaja skrit pred radovednimi očmi javnosti in svoje slavne žene skoraj nikoli ne spremlja na dogodke. Pevka je zdaj v intervjuju v šali priznala, da sta po vsem tem času že nekoliko sita drug drugega.

74-letna pevka je v zakonski stan skočila, ko je bila stara rosnih 20 let, ljubezen med njo in njenim srčnim izbrancem Carlom Thomasom Deanom pa še vedno traja, kar je za Hollywood velika redkost. Z zanjo značilnim humorjem je v podcastu Table Manners with Jessie Ware povedala, da si gresta po vsem tem času tudi malo na živce, poroča portal TooFab.

Dolly je poročena že zavidljivih 54 let. Foto: Getty Images "Moj mož in jaz sva skupaj 57 let, od tega sva poročena 54 let. Sita sem ga in prepričana sem, da je on sit mene," je v šali povedala Dolly Parton. Njen mož je sicer možakar, ki ceni svojo zasebnost in se nikoli ni izpostavljal, pa čeprav je njegova žena svetovno znana glasbenica. Menda si je v vsej njeni karieri ogledal le en njen koncert, na prireditve pa Dolly že ves čas hodi sama.

Čeprav par nima otrok, mu družina veliko pomeni. Dolly, ki ima kar deset bratov in sester, si je s svojo družino še vedno zelo blizu. "Vedno sem obkrožena z družino. Carl jih ima rad in oni imajo radi njega. On je iz majhne družine," je še povedala zvezdnica. Carl ima namreč le dva sorojenca in je potreboval nekaj časa, da se je navadil na njeno veliko družino.

