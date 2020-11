Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska kraljica Elizabeta II. in princ Filip sta poročena že 73 let.

94-letna Elizabeta in 99-letni Filip danes praznujeta 73. obletnico poroke, ki je bila 20. novembra 1947 v Westminstrski opatiji v Londonu.

Obletnico poroke bo britanski kraljevi par letos proslavil brez družine. Na Otoku namreč zaradi epidemije koronavirusa velja zaprtje javnega življenja v državi, je pa Buckinghamska palača dan pred obletnico objavila novo fotografijo zakoncev, na kateri si ogledujeta čestitko, ki so jima jo izdelali vnuki - princ George, princesa Charlotte in princ Louis.

Poznavalci britanske kraljeve družine pravijo, da sta imela kraljica in njen mož v svojem dolgem zakonu veliko vzponov in padcev, poroča Reuters. Toda medtem ko so se zakoni kar treh od njunih štirih otrok končali z ločitvijo, je njuna zveza obstala.

"Vsa ta leta je stal ob meni in bil moja moč," je kraljica o Filipu dejala leta 1997, ko sta praznovala zlato poroko.

