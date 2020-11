Šokantne skrivnosti kraljevega zakona: Pred poroko ji je rekel, da je ne ljubi

Čeprav je od smrti princese Diane minilo že 23 let, na dan še vedno prihajajo nove podrobnosti iz njenega zakona s princem Charlesom. Tokrat je v novem dokumentarnem filmu spregovorila Dianina tesna prijateljica in zaupnica, ki je razkrila, da je Charles Diani na predvečer njune poroke priznal, da je ne ljubi.

Penny Thornton, astrologinja in tesna prijateljice pokojne princese Diane, je v dokumentarnem filmu The Diana Interview: Revenge of a Princess, ki ga predvaja televizija ITV, razkrila nove podrobnosti iz časov, ki sta jih skupaj preživela Diana in Charles. Čeprav sta večinoma navzven delovala kot popoln kraljevi par, sta bila v resnici vse prej kot to, je znova poudarjeno v omenjenem filmu.

"Ena od najbolj šokantnih stvari, ki mi jih je povedala, je bila ta, da ji je Charles večer pred njuno poroko povedal, da je ne ljubi. Mislim, da Charles ni hotel iti v zakon na podlagi nekih lažnih predpostavk. Hotel je položiti karte na mizo in to jo je strlo," razkritje Thortonove navaja portal People. Dianina prijateljica je še dodala, da je princesa zaradi tega resno razmišljala o tem, da bi poroko odpovedala oziroma da se naslednji dan preprosto ne bi prikazala na lastni poroki.

Par je bil poročen 15 let, a sta imela oba v tem času afere z drugimi ljudmi, je v intervjuju leta 1995 razkrila Diana. Foto: Getty Images

Da je bil njun zakon vse prej kot rezultat ljubezni, je v intervjuju za BBC dve leti pred usodno prometno nesrečo razkrila tudi Diana sama. Povedala je, da sta oba imela v vseh letih izvenzakonske afere.

In ko jo je voditelj Martin Bashir poprašal o Charlesovi nesojeni ljubezni Camilli Pakrer Bowles, je odvrnila: "V tem zakonu smo bili trije, zato je bila gneča." Prav tako je priznala, da je bila med drugim zaljubljena v nekdanjega konjeniškega častnika Jamesa Hewitta in da je imela razmerje z njim.

Charles in Diana sta bila poročena od leta 1981 do 1996. Leto kasneje je Diana umrla v prometni nesreči v Parizu, Charles pa se je leta 2005 znova poročil, in sicer s Camillo, s katero sta skupaj še danes.