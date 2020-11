Igralec razkriva, kako ga je žena na prvem zmenku hladno zavrnila #video

Igralca Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones praznujeta 20. obletnico poroke. Ob tej priložnosti je 76-letni zvezdnik razkril, da njun prvi zmenek ni šel povsem gladko in da je njegova 25 let mlajša srčna izbranka z njega celo hladnokrvno odkorakala.

Lepa Catherine Zeta-Jones je Michaelu Douglasu padla v oči, ko je prvič videl film Zorro, v katerem je odigrala glavno junakinjo. Ko je kmalu za tem na seznamu povabljenih videl, da se bo udeležila istega filmskega festivala kot on, je prosil svoje publiciste, naj mu uredijo zmenek z njo, je pojasnil v daljšem zvočnem posnetku na svojem profilu na Instagramu.

"Sporočili so mi, da bo gospodična Zeta-Jones na festivalu samo en večer, ker je ravno sredi snemanja filma Entrapment s Seanom Conneryjem, a bi z mano z veseljem šla na pijačo. Tako je naslednji dan res prispela, skupaj z Anotniem Banderasom in Melanie Griffith, midva pa sva šla na pijačo, kar sem si tako močno želel," je povedal 76-letni zvezdnik. Celo na skupno večerjo z Melanie in Antoniem ga je povabila, kar je dalo Michaelu dodaten zagon.

Igralca praznujeta 20. obletnico poroke. Foto: Reuters

Catherine je po večerji čakalo še nekaj promocijskih obveznosti in intervjujev, ker pa je Michael hotel čim bolj izkoristiti edini večer, ko je bila na festivalu, je predlagal, da se mu kasneje, ko bo končala delo, pridruži še v baru. Lepa igralka je res prišla, a z enim samim stavkom je Michael skoraj vse uničil, je priznal. "Naredil sem veliko napako, ko sem jo pogledal in ji rekel: 'Oče tvojih otrok bom.' Pogledala me je in mi odvrnila: 'Veliko sem slišala o tebi. Očitno je vse res. Lahko noč.' Potem je preprosto odšla, naslednji dan pa je zapustila tudi festival," je povedal.

Čeprav prvi zmenek ni šel ravno po Michaelovih načrtih, se je za par na koncu vse dobro izteklo. Foto: Reuters

A napako je očitno popravil, saj mu je kmalu uspelo osvojiti Catherinino srce in danes, po 20 letih zakona, sta še vedno srečna skupaj. To je, roko na srce, pri hollywoodskih parih velika redkost. Skupaj imata tudi dva otroka, 20-letnega sina Dylana in 17-letno hčerko Carys. Pripoved o njunih začetkih je skupaj s poročno fotografijo igralec objavil ob 20. obletnici njunega zakona. Med številnimi čestitkami, ki so se usule pod objavo, so bile tudi čestitke njunih slavnih prijateljev.