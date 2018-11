Catherine Zeta-Jones o obtožbah, ki njenega moža bremenijo spolnega nadlegovanja

Michael Douglas je bil v začetku letošnjega leta obtožen spolnega nadlegovanja s strani nekdanje zaposlene - ravno v času, ko se je začelo razvijati gibanje #MeToo. Njegova žena Catherine Zeta-Jones je zdaj spregovorila, kako je to vplivalo na njun zakon in družino.

V začetku leta 2018 so v javnost prišle obtožbe Susan Braudy, ki je bila nekoč zaposlena pri legendarnem igralcu Michaelu Douglasu. Zvezdnika je obtožila, da se je leta 1989 do nje vedel neprimerno, jo spolno nadlegoval in vpričo nje celo masturbiral. Razkrila je še, da je morala takrat podpisati sporazum o molčečnosti.

Douglas je obtožbe odločno zanikal in jih označil za "popolno laž".

Zagotovil ji je, da bo čas pokazal svoje

Njegova žena, prav tako priznana igralka Catherine Zeta-Jones, je šele zdaj javno spregovorila o teh obtožbah in priznala, da je preživljala težko obdobje. Bila je razpeta med obtožbami, ki so bremenile njenega moža, ter med zvezdnicami, ki so prav v tistem času razkrivale svoje izkušnje o spolnih nadlegovanjih s strani vplivnih moških in začele gibanje #MeToo.

"Moji otroci in jaz smo bili čisto na tleh," je razkrila v intervjuju za The Sunday Times. "Ta ženska se je pojavila od nikoder in obtožila mojega moža. Imela sem dolg pogovor z njim in otroki. Bila sem v zelo težkem položaju."

Dodala je, da 110-odstotno podpira gibanje #MeToo ter da se je prav zato znašla pred moralno dilemo. A Douglas ji je zagotovil, da so obtožbe lažne. "Rekel nam je, da sploh ni nobene zgodbe in da bo čas že pokazal svoje. In seveda je. Zgodba te ženske ni imela nobene podlage. Vsaka obtožba, ki nima podlage, gibanje porine nazaj za 20 let."

Catherine in Michael s hčerko Carys. Foto: Getty Images

Weinstein se do nje ni obnašal neprimerno

Zeta-Jones se je v intervjuju še razgovorila o sodelovanju z moškim, ki je pravzaprav začel vse, Harveyjem Weinsteinom. Njegova produkcijska hiša je producirala uspešni muzikal Chicago, ki je Catherine prinesel oskarja za stransko vlogo.

Razkrila je, da se Harvey do nje ni nikoli obnašal neprimerno, a verjetno zato, ker se je zavedal, s kom je poročena, predvideva. "Tako sem bila manj ranljiva, a verjetno ne nedotakljiva. Plenilec je pač plenilec, kajne?"

Catherine je leta 2002 zaigrala v muzikalu Chicago in za vlogo dobila oskarja. Foto: IMDb

Weinstein je trenutno sredi sojenja zaradi številnih zlorab mladih igralk. Njegova nadlegovanja je oktobra lani razkril časnik New York Times, kar je spodbudilo nastanek gibanja #MeToo, ki je razgalilo sistematično spolno nadlegovanje v filmski industriji, pa tudi v politiki in na drugih ravneh družbe.

Preverite tudi: