Igralka prekršila obljubo, da ne bo več zapeljivka

Nocoj ob 20. uri si lahko na Planetu ogledate romantično komedijo Ljubezenski jackpot (The Rebound), v kateri bosta v glavnih vlogah nastopila oskarjeva nagrajenka Catherine Zeta Jones in Justin Bartha, ki je zaslovel z glavno vlogo v filmu Prekrokana noč (The Hangover).