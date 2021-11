Michael Douglas po 21 letih zakona še vedno romantičen #video

Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones imata v Hollywoodu enega od najdaljših zakonov in vedno znova potrjujeta, da je njuna zveza trdna. Na družbenih omrežjih sta pokazala, da znata biti še vedno romantična, tudi po 21 letih zakonske zveze.

77-letni Michael Douglas je sentimentalni, skoraj dvominutni posnetek na Instagramu, v katerem je ogromno fotografij slavnega zakonskega para, vključno s fotografijo z njunega prvega poročnega plesa 18. novembra 2000, opremil s skladbo Best day od my life. Ob objavi je zapisal: "Vse najboljše za obletnico moja draga Catherine! Tako zelo te ljubim."

52- letna Catherine Zeta-Jones je bila v svoji objavi bolj enostavna. Črno-belo fotografijo je opremila z besedilom: "Michael, vse najbolje za obletnico. Že 21 let ščitiš moj hrbet, že 21 let imava ljubezen. Hvala, moj ljubček."

Par se je poročil v hotelu Plaza v New Yorku le pet mesecev po tem, ko se je Douglas uradno ločil od prve žene Diandre Luker.

Čeprav je imel par svoje vzpone in padce, vključno s kratko ločitvijo leta 2013, sta vedno znova našla pot drug k drugemu. Skupaj sta zmogla prebroditi Douglasovo bitko z rakom in njeno depresijo. Catherine Zeta-Jones se je za The New Yorker spomnila svojega poročnega dne v ikoničnem hotelu Plaza. "Slavja naj bi bilo konec ob šestih zvečer, a se je končalo naslednje jutro ob šestih. Bili so živa glasba, ples in petje, in potem, ko smo končali, smo šli v sobo, kjer smo s prijatelji peli in igrali na klavir. Na svoji poroki sem imela valižanski pevski zbor. Ustvarila sem svet znotraj Plaze in bilo je čudovito."

In 21 let pozneje sta Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas še vedno srečno skupaj.

Par imata skupaj 21-letnega sina Dylana in 18-letno hčer Carys, Douglas pa ima iz zakona z Lukerjevo še 42-letnega sina Camerona.

Preberite še: