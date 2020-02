Kirk Douglas sinu Michaelu ni zapustil niti centa, prednost je dal dobrodelnosti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kirk Douglas, ki je v začetku februarja umrl v 104. letu starosti, je bil znan po svoji dobrodelnosti in tem, da je precejšen del svojega premoženja namenjal pomoči potrebnim.

Po njegovi smrti ni nič drugače, saj je večino svojega 56 milijonov evrov vrednega premoženja zapustil fundaciji Douglas, ki "pomaga tistim, ki si sami ne morejo", med drugim neprivilegiranim študentom, otrokom iz revnejših družin in otroški bolnišnici v Los Angelesu.

Svojemu sinu, prav tako znanemu igralcu Michaelu, ni zapustil ničesar, a glede na to, da ima 75-letni zvezdnik pod palcem veliko več milijonov, kot jih je imel njegov oče (premoženje Michaela Douglasa je ocenjeno na 256 milijonov evrov), dodatnega denarja sploh ne potrebuje.

Michael je Kirkov najstarejši sin. Foto: Getty Images

"Bil je legenda, a zame je bil predvsem oče"

Kirk je umrl 5. februarja 2020, novico o smrti pa je prek družbenih omrežij sporočil najstarejši sin Michael. "Bil je legenda, igralec iz zlate dobe filmskega ustvarjanja, ki je dobro živel v svojih zlatih letih. Človekoljub, ki je bil zavezan pravici in idealom, v katere je verjel, ter s tem postavil standarde za vse nas. A zame in moja brata Joela in Petra je bil predvsem oče, za Catherine pa tast," je zapisal v čustvenem sporočilu.

Kirk je imel še enega sina, Erica, ki pa je umrl leta 2004 pri 46 letih zaradi predoziranja.

Nikoli ni prejel igralskega oskarja

Imel je zavidanja vredno kariero, ki se je raztezala čez več kot šest desetletij. V tem času je bil trikrat nominiran za oskarja (Šampion, Mesto iluzij in Sla po življenju), a je zlati kipec prejel šele za življenjsko delo (leta 1996).

Najbolj ga je zaznamovala vloga Spartaka iz istoimenskega filma iz leta 1960, zadnji film, ki ga je posnel, pa je bil televizijski film Umori v Empire State Buildingu (Empire State Building Murders). Na velikih platnih se je zadnjič pojavil leta 2004, ko je zaigral v filmu Iluzija (Illusion). Skupno je zaigral v več kot 90 filmih in televizijskih nanizankah.

Po kapi je Kirk Douglas bolj cenil življenje:

Ena od prelomnic, ki je zaznamovala njegovo življenje, je bila kap, ki ga je prizadela leta 1996 in ga zaznamoval tudi telesno. Ko je 9. decembra 2016 praznoval stoti rojstni dan, je dejal, da si nikoli ni mislil, da bo dočakal sto let.