Takšen seznam moških ima igralka

Nocoj si boste na Planetu ob 19.45 lahko ogledali romantično komedijo Tako pač je! (And So It Goes). V glavnih vlogah bosta nastopila Michael Douglas in Diane Keaton, ki je v intervjuju razkrila, kaj jo je prepričalo o sodelovanju pri tem filmskem projektu ter kako je bilo sodelovati z Michaelom Douglasom in režiserjem Robom Reinerjem.

Romantična komedija Tako pač je! (And So It Goes) govori o uspešnem in odrezavem nepremičninskem posredniku Orenu (Michael Douglas), ki kljub spoštljivim letom še vedno z levo roko pometa z ljudmi in ob tem kar malo uživa. Toda vse se spremeni, ko mu odtujeni sin v oskrbo preda najstniško vnukinjo, ki jo Oren vidi prvič v življenju. Osupli samec za pomoč prosi sosedo Leah (Diane Keaton), s katero je bil ves čas na bojni nogi. Prisiljena v sodelovanje Oren in Leah počasi spoznavata, da imata več skupnega, kot sta mislila.

Diane Keaton je v začetku intervjuja najprej razkrila, kaj jo je prepričalo o sodelovanju pri tem filmskem projektu: "Prva ključna stvar je bilo to, da sem lahko igrala skupaj z Michaelom Douglasom. Imam namreč seznam moških, s katerimi želim igrati, preden končam kariero, in on je na tem seznamu. Tako da to je bil ključen dejavnik. Druga stvar je bil seveda scenarij. Tretja stvar je bila možnost petja. Že ko sem bila mlada, sem sanjala to tem, da bi postala pevka. In v tem filmu sem lahko odpela kar štiri pesmi. Četrta stvar pa je bila to, da sem lahko pri 68 letih sodelovala v romantični komediji, ki mi je omogočila, da poljubim moškega. To se mi je zdelo čudovito."

V nadaljevanju intervjuja je igralka najprej spregovorila o sami zgodbi, nato pa priznala še, kako je bilo sodelovati z igralcem Michaelom Douglasom: "Michael je res pravi profesionalec, jaz pa sem v tem njegovo čisto nasprotje. Bila sva izredno dobra mešanica in zelo rada sem sodelovala z njim. Z velikim veseljem sem se šalila na njegov račun, kar mi je polepšalo snemanje, on pa je znal sprejeti šalo in se tudi pošalil nazaj."

Ob koncu pogovora je Diane razkrila še, kako je bilo sodelovati z režiserjem Robom Reinerjem: "Rob je povsem odpravil napetost na snemanju. On je človek, ki te zna sprostiti, da lahko dobro opraviš svoje delo. Rad ima improvizacijo, za katero se sama sicer ne odločam. Rad ima sproščenost, da lahko res osvojiš lik, ki ga igraš."

Romantično komedijo Tako pač je! (And So It Goes), v kateri Diane Keaton z Michaelom Douglasom nastopa v glavni vlogi, si boste lahko na Planetu ogledali nocoj ob 19.45. Ne zamudite pa tudi črne komedije Besedne igre (Bad Words), ki sledi ob 21.30.

