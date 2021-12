Zvezdnik je na snemanju te akcijske uspešnice oglušel

Silvestrski večer vam bodo na Planetu krajšali trije akcijski filmi: Umri pokončno (Die Hard), Umri pokončno 2 (Die Hard 2) in Umri pokončno brez oklevanja (Die Hard: With a Vengeance). V vseh treh filmih je v glavni vlogi nastopil zvezdnik Bruce Willis.

1. Glavni igralec je na snemanju delno oglušel.

Na snemanju prvega dela filmske serije so uporabili zelo glasne slepe naboje, da bi s tem bolje ponazorili resničnost. Nekateri so bili izstreljeni preblizu ušesa glavnega igralca Brucea Willisa, ki je zaradi tega za vedno izgubil dve tretjini slušnega zaznavanja v levem ušesu. Igralec je priznal, da ima zaradi te nesreče neprijetno navado: "Pogosto sprašujem, kaj je nekdo rekel."

2. Producent je stranskega igralca med kaskaderskim prizorom prestrašil do kosti.

Alan Rickman, ki v filmu nastopa v vlogi Hansa Gruberja, je moral na snemanju posneti kaskaderski prizor, ki je vključeval padec z desetih metrov višine na napihnjeno blazino. Producent je igralcu obljubil, da ga bo izpustil, ko bo preštel do tri, a ga je namesto tega izpustil že takoj, ko je začel šteti. Tako je njegov izraz med padcem povsem pristen, ne samo posledica dobrega igranja.

Alan Rickman med prizorom, ki mu je pognal strah v kosti.

3. Film je nastal na podlagi knjige, ki pa so jo zaradi slabe prodaje nehali tiskati.

Filmska serija Umri pokončno (Die Hard) je nastala na podlagi kriminalnega romana, ki ga je napisal Roderick Thorp, nosi pa naslov Nothing Lasts Forever. Knjiga se je sicer dobro prodajala ob izidu prvega dela filmske serije, kasneje pa so jo zaradi slabe prodaje umaknili s polic. Ponovno so jo natisnili šele ob 25. obletnici izida prvega filma.

4. Ponudbo za glavno vlogo je zavrnilo kar nekaj zvezdnikov.

Bruce Willis v osemdesetih letih še ni bil poznan in uveljavljen igralec. Preden so mu ponudili sodelovanje, so vlogo ponudili številnim zvezdnikom, ki pa so ponudbo zavrnili. Med njimi so Richard Gere, Robert De Niro, Mel Gibson, Harrison Ford, Burt Reynolds in Clint Eastwood. Bruce Willis je tako prišel na vrsto med zadnjimi igralci. Na srečo je vlogo sprejel in se tako izstrelil med zvezde.

Bruce Willis se je z vlogo v tem filmu izstrelil med zvezde.

5. Najljubši prizor glavnega igralca je tisti, v katerem se razneži.

Čeprav filmsko serijo Umri pokončno (Die Hard) zaznamujejo akcijski in napeti prizori, je igralec Bruce Willis v enem izmed intervjujev priznal, da je njegov najljubši tisti, v katerem se razneži med poslavljanjem od žene. "Spomnim se, da smo sprva razpravljali, ali naj v tem prizoru pokažem čustva ali ne. Posneli smo obe različici in vsem je bila boljša tista, v kateri se raznežim. Zame je bil to zanimiv prizor in eden najljubših," je razkril zvezdnik.

