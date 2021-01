Igralka ni vedela, da je posnela duet z glasbeno ikono

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali filmsko uspešnico Skrivnostno življenje Walterja Mittyja (The Secret Life of Walter Mitty), ki ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,3. V filmu poleg Bena Stillerja, ki je film tudi režiral, igra tudi Kristen Wiig. Igralka je ob promociji filma priznala, da ni pričakovala, da bo v filmu, ki ga odlikuje tudi odlična glasba, zapela v duetu z Davidom Bowiejem.

Film Skrivnostno življenje Walterja Mittyja je luč sveta ugledal leta 2013 in ob promociji komične drame je igralka Kristen Wiig povedala, da med snemanjem svoje izvedbe kultne pesmi Space Oddity v slavnem newyorškem studiu Electric Lady ni niti slutila, da ji bodo dodali Bowiejev izvirnik in tako ustvarili nekakšen virtualni duet.

Takrat je dejala: "To sem izvedela šele pred kratkim. Mislim, da so se pogovarjali z njim in se je strinjal. Ta duet je zdaj tudi v filmu. To je neverjetno. Moram se uščipniti. To je je David Bowie in jaz sem njegova velika oboževalka: Bilo je kar malce zastrašujoče." Priznala, je da so jo kasneje ljudje spraševali, če je res snemala duet z legendarnim pevcem. Čeprav jim je priznala, da temu ni bilo tako, pa se je vseeno rada pretvarjala, da se je to res zgodilo.

V prizoru, v katerem Kristen Wiig poje legendarno uspešnico, igra tudi na kitaro, česar pa v resnici ne obvlada. "Za ta prizor sem se učila igrati na kitaro, da bi bilo videti, kot da prijemam prave akorde. Ko smo to zares snemali, mi je seveda vse ušlo iz glave in sploh ne vem, ali sem premikala prste," je povedala v smehu.

