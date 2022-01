Hčerka Brucea Willisa: Prezirala sem, da sem mu na videz tako podobna

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 19.45 ogledali akcijski film Umri pokončno 4 (Live Free or Die Hard), v katerem bo v glavni vlogi zaigral zvezdnik Bruce Willis. Njegova 27 let stara hčerka je pred kratkim na družbenih omrežjih javno spregovorila o svojem nezadovoljstvu zaradi podobnosti z očetom.

Zvezdnik Bruce Willis ima z nekdanjo ženo Demi Moore tri otroke. Najmlajša hčerka je 27 let stara Tallulah Belle Willis, ki je pred kratkim na družbenih omrežjih spregovorila o tem, da je prezirala svoj videz, saj je bila zelo podobna očetu Bruceu Willisu, želela pa si je, da bi bila bolj podobna materi Demi Moore.

Hčerka Brucea Willisa je namreč trpela za telesno dismorfijo, ki je opredeljena kot psihiatrična motnja, pri kateri izkrivljena predstava o lastnem telesu povsem okupira misli in posledično dejanja neke osebe. Tallulah je priznala, da ji pri premagovanju tega ni prav nič pomagalo to, da že od rojstva posluša, da je na videz dvojčica Brucea Willisa. "Posledično sem sama sebe kaznovala, ker nisem bolj podobna mami," je razkrila.

"Prezirala sem svojo podobnost z očetom, saj sem verjela, da me zaradi moškosti, ki je opazna v mojem videzu, ne bo nihče imel rad. Zdaj vem, da to ni res," je zapisala pod eno od objav na družbenem omrežju Instagram, dodala pa: "Šele zdaj sem ozavestila, da sem/sem bila tega vredna v vseh obdobjih svojega življenja ne glede na videz, telesno težo ali pričesko." V spodnjem delu objave je nato sledilcem namenila nekaj nasvetov, kako biti močnejši od negativnih misli o svojem telesu in videzu. Mednje je uvrstila: umik z družbenih omrežij, branje knjig, ustvarjanje svojega varnega kroga ljudi, pisanje, dihanje in sprehajanje.

Tallulah Belle Willis pa je z eno izmed objav, ne glede na vse, pokazala tudi hvaležnost in ljubezen do očeta Brucea Willisa: "Rada imam tega moškega, ki me je krtačil med kopanjem in skrbel, da sem vedno imela pod seboj brisačo, preden sem začela jesti na njegovi postelji. 27 let sem zardela vsakič, ko je kdo ugotovil, da sem njegova hčerka, ampak danes sem prekleto ponosna na to."

Na Planetu boste Brucea Willisa lahko videli nocoj ob 19.45 v filmu Umri pokončno 4 (Live Free or Die Hard). Ne zamudite pa niti kriminalne drame Prestopniki (Sleepers), ki sledi ob 22. uri.

Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si. Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.