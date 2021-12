Mlada igralka se je zabavala ob pogledu na objokane oboževalke zvezdniškega soigralca #video

Chris Evans je razkril, da se je bilo iz junaka filmov Maščevalci (Avengers) težko preleviti v tako intimno vlogo."Da, bilo je težko, ampak vseeno, to je moj poklic. Ponujeno ti je malo morje možnosti, da raziskuješ različnost. V enem trenutku delaš nekaj, nato pa lahko raziskuješ kreativne možnosti in se lotiš nečesa drugega."

Mckenna Grace pa je izpostavila, da je bilo zelo zabavno peti skupaj z Octavio Spencer: "Že pred snemanjem sva šli v njeno hotelsko sobo, kjer sva plesali in peli. Bilo je nepozabno."

Prizor, ki ga je z največjim užitkom posnela Mckenna Grace.

Igralca sta priznala,da sta se med snemanjem filma drug od marsikaj naučila. "Največji izziv mi je bil to, da sem bil nenehno pozitivno naravnan. Mckenna je na snemanje vedno prišla tako srečna in polna življenja, da je vsem dvignila razpoloženje s svojim prihodom. In to kot igralec pogosto pozabiš, saj so dnevi dolgi in naporni. Ampak vseeno je pravi blagoslov, da lahko delam tisto, kar obožujem. Tako se tudi spomniš, kako zabavno je lahko delo in kakršno mora biti," je povedal Chris.

Mckenna pa je nato dodala: "O njem sem se naučila nekaj, kar meni veliko pomeni. Ob vsakem branju scenarija sem bil vzhičena, saj sem se zavedala, da bom brala scenarij s Stotnikom Amerika, ampak po vsakem branju sem ugotovila, da je veliko več kot to. On je superjunak za marsikoga tudi v resničnem življenju." Ob tem komentarju je Chrisu Evansu zastal dih.

Prizor Chrisa Evansa in Mckenne Grace iz drame Nadarjena (Gifted).

V nadaljevanju intervjuja sta igralca razkrila še, kateri spomin na soigralca se jima je najbolj vtisnil v spomin. Igralec je razkril: "Najina najbolj čustvena scena v filmu. Takrat se res vprašaš, kako se bo nadaljevalo? In Mckenna je prišla na snemanje res pripravljena na akcijo in polna čustev. Ko sem tisti dan odhajal domov, sem bil prepričan, da smo naredili izvrsten film, ker smo našli izvrstno igralko." Ob tem je mlada zvezdnica dodala: "Zame ta scena ni bila zabavna."

Mckenna je v nadaljevanju razkrila, da ima ogromno dobrih spominov na sodelovanje s Chrisom Evansom, izpostavila pa je: "Verjetno spomin na takrat, ko sva skupaj zapela. Bilo je zabavno, ampak res mi je bilo všeč, ko sva odhajala s snemanja, tam pa naju je pričakalo na tisoče žensk, ki so bile oboževalke Chrisa. Vse so jokale, ko so ga videle."

Celoten intervju z glavnima igralcema premiere Nadarjena (Gifted) pa si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku:

Dramo Nadarjena (Gifted), v kateri bosta v glavnih vlogah nastopila Chris Evans in Mckenna Grace, si lahko na Planetu premierno ogledate nocoj ob 19:45.

