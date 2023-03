Zanimivo naključje v Milijonarju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nocojšnjem Milijonarju bosta v dobrodelnem delu oddaje na vroči stol sedla Tinkara Kovač ter pianist in pesnik Izak Ban. Pri enem od vprašanj bomo priča zanimivemu naključju.

Tinkara in Izak bosta denar tokrat zbirala za Društvo prijateljev mladine, s katerim Tinkara sodeluje že od mladih nog, za društvo pa je pred časom napisala tudi himno.

Pri vprašanju o eni najbolj priljubljenih glasbenih skupin vseh časov bomo priča zanimivemu naključju, saj je Izak po tem, ko so se prikazali vsi mogoči odgovori, povedal, da je ravno pred nekaj dnevi videl črno-belo sliko, ki je prikazovala dogodek, na katerega se je nanašalo vprašanje.

To je voditelja Jureta Godlerja spomnilo na nastop Jureta Koširja v Milijonarju. Tudi on je imel podobno srečo in brez težav pravilno odgovoril. Več v zgornjem videu.

Ali bosta tudi Tinkara in Izak po podobno srečnem naključju odgovorila pravilno, lahko preverite nocoj ob 20. uri na Planetu.

Kako sta se Tinkara Kovač in Izak Ban odrezala v odgovarjanju na vprašanja v Milijonarju, preverite v soboto, 18. marca, ob 20. uri na Planetu. Po Milijonarju bo v soboto ob 21.30 na Planetu še prisrčna komedija Pametni punci (Booksmart), ki jo je režirala Olivia Wilde in je bila nominirana tudi za bafto in zlati globus.

