Ti filmi bodo popestrili vikend na Planetu

V petek ob 19.45 bo na sporedu akcijska komedija Upokojeni, oboroženi, nevarni (RED), v kateri se stara ekipa upokojenih tajnih agentov znova zbere, da se skupaj postavijo po robu smrtonosnim napadalcem. Film se ponaša z vrhunsko igralsko zasedbo (Helen Mirren, Bruce Willis, John Malkovich, Morgan Freeman in drugi), nominiran je bil tudi za zlati globus za najboljšo komedijo.

V soboto bo po kvizu Milijonar ob 21.30 na Planetu še duhovita in prisrčna komedija Pametni punci (Booksmart), ki jo je režirala Olivia Wilde in z njo požela veliko pohval. Film je bil nominiran tudi za bafto (najboljši scenarij) in zlati globus (najboljša igralka).

Zgodba spremlja prijateljici iz srednje šole, ki na predvečer mature ugotovita, da bi lahko v tem času veliko manj delali in se precej več zabavali – tako kot njuni vrstniki. Odločita se nadoknaditi zamujeno in v eni noči doživeti vse, kar sta zamudili v štirih letih.

V nedeljo ob 20. uri pa bo na Planetu drama Levji dvoboj (Jungleland), v katerem igrajo Charlie Hunnam, Jack O'Connel in Jonathan Majors. Zgodba spremlja brata, ki se odpravita na drug konec države, da bi se udeležila boksarske tekme brez omejitev, a se njun podvig kmalu spremeni v boj za življenje. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

