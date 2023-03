V Milijonarju se bosta preizkusila Tinkara Kovač in Izak Ban

Legendarni kviz Milijonar z voditeljem Juretom Godlerjem je na Planetu ob sobotah ob 20. uri, v odgovarjanju na vprašanja pa se najprej preizkusijo prijavljeni tekmovalci in tekmovalke, nato pa se za dobrodelni namen na vroči stol usede tudi kakšen znan obraz.

V prejšnjih sobotah so bili to raper Klemen Klemen, igralec Robert Korošec, pevka Sendi in vsestranski Tomaž Mihelič, to soboto pa bosta svoje znanje za dober namen v tandemu preizkusila pevka Tinkara Kovač in pianist ter pesnik Izak Ban.

"Izak je moj mlajši kolega in tisti človek, na katerega sem takoj pomislila, ko sem se vprašala, kdo je najbolj pameten človek v moji neposredni bližini," je voditelju zaupala Tinkara Kovač, mladenič pa je sam o sebi povedal: "Jaz sem vse na p: pianist, pesnik in prodajalec starin v prostem času."

Izak in Tinkara sta se sicer prvič spoznala in sodelovala, ko je imel Izak le 11 let, od takrat pa sta že večkrat združila moči tudi v različnih dobrodelnih projektih. Tokrat bosta na Milijonarju skupaj skušala zbrati čim več denarja za Društvo prijateljev mladine.

Kako sta se Tinkara Kovač in Izak Ban odrezala v odgovarjanju na vprašanja v Milijonarju preverite v soboto, 18. marca, ob 20. uri na Planetu. Po Milijonarju bo v soboto ob 21.30 na Planetu še prisrčna komedija Pametni punci (Booksmart), ki jo je režirala Olivia Wilde in je bila nominirana tudi za bafto in zlati globus.

