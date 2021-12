Igralka razkrila: To je bila najboljša in najtežja izkušnja mojega življenja #video

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 21.45 lahko ogledali romantično komedijo z naslovom Božično presenečenje (Christmas Under Wraps). V glavni vlogi bo nastopila Candace Cameron Bure, ki je v enem izmed intervjujev razkrila, kako praznuje božične praznike s svojo družino, zakaj si je v karieri vzela 10 let premora in kaj jo je vodilo k pisanju avtorske knjige.

Candace Cameron Bure igra v filmu Božično presenečenje (Christmas Under Wraps) mlado zdravnico, ki je prepričana, da se ji življenje odvija po načrtih. Splet okoliščin pa ji prinese obilico razočaranj, kar jo privede do selitve na Aljasko, kjer doživi pravo božično presenečenje. Za igralko je bil to že četrti božični film, v katerem je sodelovala.

Candace Cameron Bure in soigralec David O Foto: IMDb Candace Cameron Bure je v intervjuju sprva spregovorila o vsebini samega filma. "Gre za romantično božično zgodbo, ki ogreje srce gledalca," je dejala, v nadaljevanju pa razkrila, kako praznujejo božič pri njej doma. "Božič je moj najljubši praznik. Pred nekaj leti smo začeli svojo tradicijo. Z družino se zbudimo in gremo v zavetišče za brezdomce. Tam jim pripravimo zajtrk in ga skupaj z njimi pojemo ter poslušamo njihove zgodbe. Prinesemo jim tudi darila, nato pa se vrnemo domov, odpremo darila ter gremo na večerjo k mojemu bratu," je razkrila.

Igralka je v nadaljevanju priznala, da je zelo verna oseba in da vera vpliva na njene življenjske odločitve, tudi v poslu. "Če preberem scenarij, ki nosi sporočilo, podobno verskim naukom, zame hitro postane še boljši. Ampak glavno načelo, ki se ga držim pri svojem delu, je, da se lotevam projektov, ki jih je mogoče spremljati v krogu družine in ki jih lahko gledajo tudi moji otroci," je pojasnila.

Candace Cameron Bure v prizoru iz filma Foto: IMDb Candace je nato dejala, da si tudi njena družina vsako leto ogleda božično filmsko klasiko, spregovorila pa je še o sodelovanju v filmski seriji Polna hiša (Full House), s katero je zaslovela. Priznala je, da je snemanje filma precej lažje predvsem zaradi tega, ker te povsod ne spremlja gora paparacev. Voditelj jo je povprašal, kako je to sodelovanje vplivalo na njene nadaljnje odločitve v karieri. "Vzela sem si 10 let premora, ampak ne, ker tega ne bi hotela več delati. Takrat sva z možem začela ustvarjati družino, in ko sva dobila otroke, sem si želela ostati doma in jih vzgajati. A me delo na televiziji zelo veseli, zato sem se tudi vrnila," je razkrila zvezdnica.

V nadaljevanju pogovora je dejala še, da bi svoje otroke podprla, če bi se odločili za tako delo, čeprav ni prepričana, da se bo to zgodilo. "Fanta želita igrati hokej kot njun oče, hčerka pa ima trenutno veliko sledilcev na YouTubu in izjemen pevski glas, zato sem prepričana, da bo delala v zabavni industriji, ne vem pa, ali kot igralka," je razkrila. V sklepnem delu intervjuja je spregovorila še o tem, kaj bi bil njen sanjski projekt v prihodnosti, in pa o njenem sodelovanju v oddaji Zvezde plešejo (Dancing With The Stars). "To je bila najboljša in najtežja stvar, kar sem jih kdaj storila," je priznala Candace, dodala pa še: "Tudi kot ženska, oseba sem postala s to izkušnjo bolj zrela, naposled sem se lotila pisanja knjige o tem." Ves intervju si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku:

Candace Cameron Bure bo nastopila v glavni vlogi filma, ki nosi naslov Božično presenečenje (Christmas Under Wraps), na Planetu pa ga lahko ujamete nocoj ob 21.45. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

