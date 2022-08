Zvezdnica razkrila: Prijatelji me imajo še vedno za čudno hipijevsko dekle

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 19.45 ogledali romantično komedijo Monte Carlo, v kateri bodo v glavnih vlogah nastopile Selena Gomez, Katie Cassidy in Leighton Meester. Zadnja je v enem intervjuju razkrila, kako so se ženske ujele na snemanju, kaj so počele, ko so kamere ugasnile in tudi, da jo prijatelji kličejo čudno hipijevsko dekle. Več pa sledi spodaj.

V filmu Monte Carlo se mlada in lahkomiselna Grace (Selena Gomez) z najboljšo prijateljico Emmo (Katie Cassidy) in vzvišeno polsestro Meg (Leighton Meester) odpravi na sanjsko potovanje v Pariz, a dekleta tam sprva doživijo obilico razočaranj.

Da bi izkusile vsaj malce prestiža, se odpravijo v elitni hotel, kjer pa Grace zamenjajo za razvajeno članico britanske kraljeve družine. Dekleta tako izkoristijo ponujeno priložnost, se predajo razkošju in užitkom bogatašev, a ko v hotel prispe prava princesa, dekleta čaka obilica zabavnih zmešnjav in nesporazumov ...

Romantično komedijo so snemali v Parizu, Monte Carlu in Budimpešti. Leighton Meester je v začetku intervjuja priznala, je bila nad samimi mesti med snemanjem izjemno navdušena: "To je bilo eno najboljših obdobij mojega življenja. Lokacije so bile izjemne, prav tako pa tudi ljudje, s katerimi sem sodelovala."

Leighton je namreč razkrila, da je med snemanjem filma Monte Carlo razvila tesno prijateljstvo z glavno soigralko Seleno Gomez, četudi je bila ta precej mlajša kot ona.

"Selena je neverjetno zrelo dekle in že na samem začetku sva se odlično ujeli. Sama mi je sicer priznala, da jo je bilo zaradi razlike v letih strah pristopiti do mene, ampak ta strah je bil povsem neupravičen. Če ne drugega, sem se tudi jaz veliko naučila od nje, saj je neverjetno nadarjena. Tri dekleta smo bile ekipa zase in vedno smo se šalile, da fantov medse ne sprejemamo," je pojasnila igralka.

Katie Cassidy, Leighton Meester in Selena Gomez Foto: IMDb

Snemanje filma Monte Carlo se je tako spreobrnilo v delovne počitnice, kar je Leighton tako utemeljila: "Po končanih snemanjih smo se vedno odpravile na plažo, zahajale smo v prestižne restavracije in skupaj nakupovale. Francija se je res izkazala za neverjetno lokacijo snemanja, saj smo se na koncu imele še bolje kot na počitnicah. Obenem pa smo tudi bivale v hotelu, v katerem smo snemale, tako da smo bile res deležne velikega udobja."

Navkljub prestižu in slavi pa je Leighton poudarila, da še vedno ostaja zvesta svojim koreninam. Svoj prosti čas še vedno najraje preživlja z družino in bližnjimi prijatelji, kar jo navdaja s prav posebno srečo. Priznala je tudi, da k temu veliko pripomore to, da se njeni prijatelji ne obremenjujejo z njeno slavo.

"Nihče ne misli, da sem zaradi slave postala nekaj več. Prijatelji mi vedno pravijo, da se jim zdi čudno, da sem taka zvezda, ko pa oni še vedno mislijo, da sem tisto čudno hipijevsko dekle, ki ga poznajo že leta," je razkrila v zaključku.

