Že kmalu se na Planet vrača priljubljena ekstremna preizkušnja Exatlon, v kateri je v prvi sezoni nase opozorila tudi simpatična Prekmurka Sanja Novak. V pogovoru pred začetkom nove sezone, ki bo ponudila nove tekmovalce, poligone, voditelja in terenskega poročevalca, nam je povedala, da je bila to zanjo nepozabna izkušnja, ki bi jo z veseljem ponovila, zato novim tekmovalcem svetuje, naj predvsem uživajo.

"Vsak trenutek v Exatlonu je bil prav poseben in neprecenljiv. Vsaka zmaga in vsak poraz, vsako veselje in žalost, vsi vzponi in padci, vse to je naredilo celotno izkušnjo nepozabno. Še zdaj se spominjam, kot bi bilo včeraj, ko sem prvič oblekla dres Exatlona in stopila na prvi poligon. Bilo je noro. Izkušnja mi bo za vedno ostala v prav posebnem spominu in vse to bi takoj ponovila," je dogajanje izpred natanko enega leta povzela Exatlonovka iz Murske Sobote ter dodala, da jo je Exatlon naučil, da ne sme nikoli obupati, da zmore več, kot si je mislila, in da mora vedno verjeti vase."

Priznala je tudi, da si je ogledala tudi vse epizode prve sezone Exatlona, ki jo trenutno lahko spremljate tudi na Planet 2.

"Moram priznati, da sem bila pri ogledu epizod izjemno čustvena. Vsaka oddaja je v meni vzbudila posebne občutke in željo po vrnitvi v Exatlon," je bila nostalgična Sanja. Novim tekmovalcem zato na srce polaga, da naj v Dominikanski republiki predvsem uživajo.

"Novim tekmovalcem svetujem, da se sprostijo, verjamejo vase in ne obupajo. Pa vadite ciljanje, kajti to je bistveno za uspešnost na poligonih," je povedala v smehu in dodala, da jo v novi sezoni lahko zagotovo štejemo med zveste gledalke Exatlona.

Exatlon Slovenija prihaja na Planet že septembra.

