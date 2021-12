Tako je bilo pred skoraj 40 leti videti prizorišče snemanja filma o Jamesu Bondu #video

Nocoj ob 19.00 si boste lahko na Planetu ogledali film o agentu 007, ki nosi naslov Od tarče do smrti (A View to a Kill). V glavni vlogi bo nastopil igralec Roger Moore, v nadaljevanju pa si lahko ogledate, kako je bilo leta 1985 videti prizorišče snemanja te uspešnice.

Za film Od tarče do smrti (A View to a Kill) so izdelali ogromno prizorišče snemanja, za katerega je glavni igralec Roger Moore dejal: "Zaradi veličine smo prizorišče imenovali po režiserju. Ne zaradi njegovega velikega obsega pasu, ampak zaradi njegovega velikega srca in denarnice." Šest mesecev pred snemanjem pa je prizorišče zajel požar. Za njegovo popravilo so potrebovali samo štiri mesece in pol.

Prizorišče snemanja je bilo dolgo 115 metrov, visoko pa 12 metrov in je veljalo za največjega na svetu. Kljub veličini so torej prostor zelo hitro ponovno pripravili na nadaljevanje snemanja, kar pa je Roger Moore komentiral: "Nad tem sem bil zgrožen. Obetal sem si namreč dolge počitnice." Prizorišče so sicer postavili nad nekdanjim rudnikom srebra. V nadaljevanju posnetka je spregovorila tudi igralka Fiona Fullerton, ki v filmu igra v vlogi ruske vohunke. Igralka razkrije nekaj podrobnosti tudi o svoji vlogi, ki jo je popeljala tudi v džakuzi z glavnim igralcem.

Na prizorišču snemanja pa so imeli tudi skoraj 4.000.000 litrov vode, pripravljenih, da poplavi prizorišče. Roger Moore je nato razkril detajle, kako so to sceno dejansko izvedli, izpostavil pa je predvsem to, da se je vmes pred njim slekla ena od soigralk.

Več si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku:

Film Od tarče do smrti (A View to a Kill), v katerem bo v glavni vlogi nastopil Roger Moore

