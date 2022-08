Zvezdnik o svojem liku v tem filmu pravi, da ga mladi ne smejo imeti za vzor

Romantična komedija 500 dni s Summer (500 Days of Summer) pripoveduje zgodbo o 500 dneh grenko-sladkih ljubezenskih vzponov in padcev, ki se zgodijo idealističnemu romantiku Tomu (Joseph Gordon-Lewitt), ko se zaljubi v sodelavko Summer (Zooey Deschanel).

Kljub nerodnemu začetnemu dvorjenju se Tom le nekako zbliža s Summer, a zaradi različnih prepričanj o ljubezni in njenem pomenu njuna zveza vseeno razpade. Boleče žalovanje Toma pripravi, da se odloči obrniti nov list, a se nato usoda še enkrat poigra z nesojenim parom in njuni življenjski poti se znova prekrižata …

Joseph Gordon-Lewitt in Zooey Deschanel v prizoru iz filma Foto: IMDb

Joseph Gordon-Lewitt se je z upodobitvijo zaljubljenega Toma Hansena v filmu 500 dni s Summer (500 Days of Summer) dokončno uveljavil v filmskem svetu in si zacementiral pot do uspeha, saj je kmalu po tem začel dobivati ponudbe za vloge v svetovno znanih filmskih uspešnicah, kot sta Izvor in Vzpon Viteza teme.

Vseeno pa je Joseph v intervjuju za Playboy priznal: "Obnašanje Toma v filmu 500 dni s Summer, ki ga nekako narekuje to, da prikaže, da si nekoga izjemno močno želi, se bo morda zdelo privlačno določenim moškim in ženskam, verjetno tistim mlajšim. Vseeno bi vsakega od teh rad prosil, da si pobližje pogleda njegov značaj in uvidi, kako sebičen je v resnici."

Glavni igralec je poudaril, da mu je sam film res všeč in da je med njegovim snemanjem užival, svoje mnenje o liku pa je dodatno pojasnil: "Tom razvije blago obsedenost z dekletom, na katero projicira vse, kar si želi, da bi predstavljalo. Prepričan je, da samo ona daje njegovemu življenju smisel, zato mu je vseeno za vse drugo, kar se dogaja v njegovem življenju."

Za konec je povedal še: "Veliko deklet in fantov misli, da bo njihovo življenje imelo smisel, če najdejo partnerja, ki v življenju noče ničesar drugega kot njih. To ni zdravo, saj pomeni, da je nekdo zaljubljen v idejo o osebi, ne pa v samo osebo."

