Štirje pari so zapustili eksperiment, za njimi pa vanj vstopajo trije novi

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, smo včeraj v slovo pomahali štirim parom. Že v nocojšnji epizodi pa boste lahko spoznali dva od treh novih, ki se podajajo na pot iskanja večne ljubezni.

V britanski različici ljubezenskega eksperimenta smo včeraj v slovo pomahali štirim parom, ki so se vsi odločili, da bodo ostali poročeni tudi v resničnem življenju. Čeprav se tem parom v resničnem življenju ni izšlo, to ni vplivalo na odločitev novih šestih Britancev, ki bodo iskanje sreče v ljubezni prepustili strokovnjakom.

Stephanie in Benjamin Foto: Red Arrow Studios

Ti so tako določili znanstveno ujemajoče se tri pare, ki pogumno vstopajo v eksperiment. V nocojšnji epizodi boste lahko spoznali 32-letno policistko Stephanie, ki se bo poročila s popolnim neznancem Benjaminom, ki je star 36 let in zaposlen v industrijski panogi.

Predstavili pa se bosdo tudi 35-letna nepremičninska agentka Carie, ki bo vzela štiri leta mlajšega zavarovalniškega posrednika Wayna ter 28 let star policijski narednik Richard, ki bo za svojo ženo vzel 4 leta starejšo finančno direktorico Harriet.

Vsak od bodočih zakoncev bo moral najprej prepričati svojo družino in prijatelje, da poroka s popolnim neznancem ni tako nora ideja, kot se zdi na prvi pogled. Šele nato bodo stopili pred oltar. Že nocoj se bosta na skupno pot podala Benjamin in Stephanie.

Kako bosta odreagirala, ko se bosta prvič ugledala na poroki? To in še več lahko izveste v današnji epizodi, ki se bo pričela ob 20.45 na Planetu!

