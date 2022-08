Ta ženin je očaral britanske oboževalke. Preverite zakaj …

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, ste že lahko spoznali nove štiri pare, ki so stopili v zakonski stan. Izmed vseh je največjo naklonjenost med Britankami požel ženin Clark. Spodaj lahko preverite, zakaj ...

Londončan Clark je bil prvi od novopečenih ženinov, ki je v britanski različici ljubezenskega eksperimenta dahnil usodni da. Poročil se je namreč z njemu na dan obreda nepoznano Melisso. Krasen videz, poštenost in odkritost so njegove lastnosti, ki so britanske oboževalke očarale že na samem začetku.

Potem ko so ga britanski gledalci prvič videli na televizijskih zaslonih, so bili nad njim izjemno navdušeni. Družbena omrežja so preplavile objave z njegovo hvalo. "Clark je čudovit," "Poročila bi se z njim," "Zakaj se nisem prijavila?! Z njim bi se poročila v sekundi," so le eni izmed mnogih primerov objav.

Foto: The Sun Paper

Vsem oboževalkam se je najbolj priljubil s tem, ko je že pred poroko poudaril, da si želi svojo bodočo partnerko sprva spoznati kot osebo, skok med rjuhe se mu ne zdi nujen. "Postala bova partnerja. Od danes naprej vse počneva skupaj," je še odkrito dejal Clark na dan njegove poroke.

S tem je britanski ženin še bolj podžgal oboževalke, saj ena v objavi zapisala: "Z veseljem bi se jutri poročila s Clarkom. In z veseljem bi imela spolni odnos na najino poročno noč." Vse ostale objave so sugerirale, da so Clarku vedno na voljo, če se jima z Melisso ne izide.

Prisrčni Clark je sicer v enem izmed intervjujev priznal, da prihaja iz ločene družine in da si ponovitve te izkušnje v življenju niti pod razno ne želi. Pred njegovim prvim srečanjem izbranke, ki so mu jo določili strokovnjaki, je odkrito dejal: "To ni poroka z nekom, ki ti je tuj; to je poroka z nekom, ki ga še nikoli nisi srečal. Želim si samo, da bi spoznal nekoga, s katerim sem dejansko lahko poročen, vseljen v skupnem stanovanju in z njim dopustujem. Želim si, da bi me šov osrečil, sicer se vanj ne bi prijavil."

Glede na dogajanje na medenih tednih lahko zatrdimo, da so strokovnjaki Clarku izpolnili sanje. Melissa je bila namreč nad njim navdušena že samo, ko je slišala njegovo ime, ki je identično Supermanovemu: "Clark me spominja na Supermana. Posledično imam seveda zanj velika pričakovnja," je priznala pred poroko. Po poroki se venomer bolj dozdeva, da ženin izpolnjuje njena pričakovanja. Je to resnica ali mit?

Vse to in še več izveste že v naslednji epizodi britanske različice Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo.

