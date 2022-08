Bo britanska nevesta na medenih tednih jokala zaradi sreče ali žalosti?

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, se bodo pari nocoj odpravili na medene tedne. Sveži vtisi s poroke, sprememba lokacije in romantični prizori bodo močno vplivali na čustva mladoporočencev. Pri večini bodo prevladovali medsebojna naklonjenost, smeh in zadovoljstvo, priča pa boste lahko tudi joku in solzam.

Melissa in Clark bosta svoje medene tedne preživela na Ibizi, Adam in Caroline v Švici, Lucie in Steve v Črni gori, Sara in Adam pa v Toskani. Načeloma so bili vsi pari precej zadovoljni s svojimi partnerji in izborom strokovnjakov, že v današnji epizodi pa jih čaka naslednji izziv v zakonu. Skupaj se bodo namreč podali na medene tedne.

V splošnem bodo pari na medenih tednih zelo uživali. Tako bodo v družbi partnerjev pozabili na vsako negotovost, ki se je pojavljala zaradi poroke z neznancem, priča pa boste lahko tudi prvim razkrivanjem čustev. Seveda ne bo pri vseh pari venomer vse idealno. Kmalu boste namreč priča tudi prvemu zakonskemu prepiru.

Za nameček lahko razkrijemo še, da bo Melissa, ki je poročena s Clarkom, na medenih tednih jokala. Ali bodo to solze sreče ali žalosti? Odgovor lahko izveste samo z ogledom današnje epizode britanske različice eksperimenta.

