To so novi kandidati, ki vstopajo v ljubezenski eksperiment

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, boste v tem tednu lahko spoznali osem novih kandidatov, ki se v ljubezenski eksperiment podajajo z gorečo željo po spoznanju ljubezni svojega življenja. Kdo so kandidati in s kom se bodo poročili, pa vam razkrivamo v nadaljevanju.

V britansko različico ljubezenskega eksperimenta ta teden vstopajo štirje novi pari, ki so jih s pomočjo psihometričnih testov in DNK-analiz določili naslednji strokovnjaki: psiholog Mark Coulson, ljubezenski terapevt Jo Coker, razvojna antropologinja Anna Machin in vikar Nick Devenish. Ljubezni željni posamezniki bodo v eksperimentu sodelovali pet tednov.

Kot je že stalna praksa, bodo svojo skupno pot pričeli s poročnim obredom. Pred tem bodo o svojem izbrancu vedeli le njegovo ime in to, kdaj se bodo z njim poročili. Sledilo bo poročno potovanje. Pari se bodo odpravili v Toskano, Švico, Črno goro in na Ibizo. Nato se bodo vrnili domov in se vselili v skupno stanovanje ter ugotavljali, kako kompatibilni so. V tem času bodo spoznali tudi družino in prijatelje svojega partnerja, po vseh doživetjih pa se na koncu odločili, ali bodo ostali poročeni ali ne.

Melissa in Clark Foto: Red Arrow Studios

Že nocoj se bosta na skupno pot kot prva podala 27-letna medicinska sestra Mellisa in 26-letni vodja poslovnega razvoja Clark. Oba sta se v eksperiment prijavila, ker sta na ljubezenskem področju doživela že mnogo razočaranj. A še preden se bosta spoznala, ju čaka težka naloga. Svoji družini bosta namreč morala prepričati, da poroka s popolnim neznancem ni tako nora ideja, kakor se zdi na prvi pogled. To jima bo sicer uspelo, kako pa bosta odreagirala, ko bosta pred oltarjem spoznala svojega bodočega partnerja?

Caroline in Adam Foto: Red Arrow Studios

Melissi in Clarku bosta sledila 28-letna Caroline, po poklicu koordinatorka poslovnih opercij, in 34-letni Adam, ki je zaposlen kot vodja vlaka. Drugi ženin je obenem izjemen oboževalec Spidermana. Ali bo rdečelaski Caroline uspelo premagati rdečelasko Mary Jane Watson (Spidermanovo izbranko) v boju za naklonjenost svojega ženina?

Steve in Lucie Foto: Red Arrow Studios

Tretji par, ki ga boste lahko spoznali v britanskem ljubezenskem eksperimentu, sestavljata 27-letna Lucie, po poklicu vodja marketinga, in 30-letni pisatelj Steven. Za zadnji par pa so strokovnjaki določili 30-letno osebno asistentko Saro in 32-letnega pripravniškega svetovalca Adama.

Sara in Adam Foto: Red Arrow Studios

Kaj vse se bo parom dogajalo v teh petih tednih? Kako uspešni so bili strokovnjaki pri določanju parov? Bodo posamezniki pred oltarjem navdušeni ali razočarani, ko bodo ugledali svojega bodočega partnerja? Vse to in še več izveste z ogledom šova Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo!

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45! Vsak dan pa si prej lahko ogledate še dve epizodi priljubljene turške telenovele Prepovedani sadež (Yasak Elma), ki se pričenjata ob 18.50 in 19.45! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.