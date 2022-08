Razočarani ženin je v času zakona ljubezen iskal kar na Tinderju

Na Planetu lahko od ponedeljka do četrtka ob 20.45 spremljate britansko različico šova Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo. Med prvimi pari, ki smo jih lahko spremljali, sta bila tudi Kate Stewart in Jasona Knowlesa. Zanju že začetek ni bil obetaven, nevesti pa je prekipelo, ko je izvedela, da je bil njen mož v času zakona aktiven uporabnik aplikacije za iskanje zmenkov.

Kate Stewart in Jason Knowles sta bila v prvi sezoni tretji in obenem zadnji par, ki je pred oltarjem v ljubezenskem eksperimentu dahnil usodni da popolnemu neznancu. Po poroki in vrnitvi s poročnega potovanja, ki je sledilo, sta se komaj uspela videti, saj so ju pri tem ovirale njune službene obveznosti.

Zakonca sta bila po poroki še nasmejana, nato pa je sledil preobrat.

To je kmalu postala njuna najmanjša težava, saj je osebna trenerka Kate kmalu ugotovila, da njen mož, ki je sicer po poklicu finančni svetovalec, ljubezen išče tudi drugje. Jason si je namreč tri tedne po poroki ustvaril profil na Tinderju – aplikaciji za iskanje zmenkov. Kate je za to povedala prijateljica, britanska nevesta pa je bila zaradi tega precej razburjena.

"Pravkar sem to izvedela in mislim, da sem zaključila. Namesto da bi se o situaciji pogovoril z menoj, išče drugo nevesto na Tinderju. To je to, snela si bom prstan," je dejala Kate. Na drugi strani se je Jason branil z izjavo, da mu Kate ni bila nikoli všeč in da si je na Tinderju ustvaril profil šele, ko je spoznal, da njegov zakon nima svetle prihodnosti. V ekskluzivnem intervjuju za britanski Mirror je razkril:

"Profil sem si ustvaril, ker me je k temu spodbudil prijatelj. Medtem ko smo bili zunaj, mi je namreč rekel, da se moram vrniti na zmenkarsko sceno. Obnašali smo se kot neumni fantki. Kaj hitro sem imel na telefonu naloženo aplikacijo Tinder, prijateljevo dekle pa mi je vzelo telefon in začelo drseti desno in levo po ekranu."

"Šov sem si želel zapustiti precej hitro po začetku, ampak so mi producenti pojasnili, da predstavljam njegov ključni del in da moram v njem ostati. Od začetka sem sicer vedel, da me Kate ne privlači, čeprav je lepa ženska. Mislim, da nisva bila dobra kombinacija," je še dodal.

Jason je pojasnil, da z ženo nista bila nikoli intimna, dodobra pa naj bi jo zmotilo tudi to, da si je Jason na medenih tednih privoščil cigareto, saj sama ne odobrava kajenja.

"Med kajenjem sem se jaz sicer lahko pogovarjal z natakarjem v baru, medtem ko je Kate v sobi meditirala. S tem sicer ni nič narobe, ampak sam sem precej bolj užival v pogovoru z natakarjem kot v pogovoru s Kate," je še priznal britanski ženin.Zakon je bil tako več kot očitno obsojen na propad, zato ne preseneča dejstvo, da sta se razšla že med snemanjem oddaje in da je bil tako njun zakon razveljavljen.

Že v ponedeljek, 15.8., bomo na Planetu spoznali nove pare, ki bodo v britanski različici Poroke na prvi pogled, s pomočjo strokovnjakov poskušali najti ljubezen.

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45! Vsak dan pa si prej lahko ogledate še dve epizodi priljubljene turške telenovele Prepovedani sadež (Yasak Elma), ki se pričenjata ob 18.50 in 19.45! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.