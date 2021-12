V Cityparku pestra izbira daril, nagradna igra in sladka presenečenja

Prazniki so pred vrati in čas je za zadnje praznične nakupe. V našem največjem nakupovalnem središču Citypark so poskrbeli za brezskrbno nakupovanje z veliko izbiro daril v založenih prodajalnah, najbolj pristne izdelke slovenskih obrtnikov pa boste našli na božično-novoletnem sejmu.

Praznično vzdušje v največjem slovenskem nakupovalnem središču Citypark. Foto: Robert Krumpak

Da bo nakupovanje še bolj enostavno, pa vam kupljena darila te dni tudi brezplačno zavijejo. Stojnica za brezplačno zavijanje daril je v pritličju nakupovalnega središča v bližini Interspara, nasproti trgovine L'Occitane.

Brezplačno zavijanje daril.

Danes, 22. decembra, bodo obiskovalce razveselili tudi Božičkovi pomočniki, ki bodo po središču delili sladka presenečenja in pozornosti.

Zaključuje pa se tudi nagradna igra Cityparkov XXL adventni koledar – v kateri so skozi ves december kupce razveseljevali z velikodušnimi darili. Odštevanje zaokrožujejo s še bogatejšimi presenečenji, saj med drugim lahko zadenete električni skiro Xiaomi in LED TV Philips.

CITYPARK – Polepša dan

Nakupovalno središče Citypark upravlja podjetje SES Spar European Shopping Centers. Citypark, ki letos praznuje 19. rojstni dan, in je z več kot 120 trgovinami in lokali največje nakupovalno središče v Sloveniji. Ponuja najprestižnejše blagovne znamke, zagotavlja najvišjo kakovost storitev in postavlja modne trende. Leta 2019 ga je obiskalo več kot devet milijonov ljudi, zanje so pripravili približno 250 dogodkov. Citypark je eno od petih nakupovalnih središč, ki jih v Sloveniji upravlja družba SES Center Management. Več informacij na www.citypark.si.

SES – Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljalec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč v centralni, južni in vzhodni Evropi ter nakupovalno ulico na Dunaju. Leta 2020 so najemniki v nakupovalnih središčih SES-a ustvarili 2,45 milijarde evrov bruto prodaje. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. SES je del skupine SPAR Austria. Več informacij na www.ses-european.com.

Naročnik oglasnega sporočila je CITYPARK.